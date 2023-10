'Vroege Vogels' bezoekt de Groningse stuwwallen

Een prachtige zeearend verrast het filmteam op de Groningse stuwwallen. Ondanks dat de wallen niet heel hoog zijn, vallen deze restanten uit de ijstijd in de streek Oldambt toch op.

Tussen de uitgestrekte landbouwgronden op de Dollardpolders liggen verschillende natuurgebieden. In die natte graslanden springen greppelsprinkhanen en zit de bijzondere wespspin te wachten op haar prooi. Vroeg in de ochtend zoeken een paar reeën hier hun ontbijt en in de plassen duiken krakeenden en rietgorzen op.

'Vroege Vogels', zaterdag 7 oktober om 19.15 uur bij BNNVARA op NPO 2.