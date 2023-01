Vrijdag start de quiz 'Voor het Blok' op NPO Zapp

In deze vrolijke, fysieke quiz gaan twee teams, bestaande uit twee volwassenen en twee kinderen de strijd met elkaar aan. De teams staan op een richel, voor een muur van blokken.

De blokken in die muur willen maar één ding: iedereen de afgrond in duwen! Alleen met kennis, snelheid én lenigheid kan je de muur verslaan. Welk team weet zoveel mogelijk vragen juist te beantwoorden én beschikt er over snelle reflexen, een goede balans en houdt stand?

In deze aflevering gaan Vincent Visser en Niek Roozen samen met Lize en Marley de strijd aan met Gioia Parijs en Max Mies met Waynoa en Miller. De presentatie is in handen van Britt Dekker

'Voor Het Blok', zaterdag 21 januari om 18.35 uur bij AVROTROS op NPO Zapp.