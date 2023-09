Vrijdag in 'On Stage': WiWa

Welke nieuwe band moeten we allemaal horen volgens Barry Hay? Wat is de playlist van S10? Welke legends nodigt Wiwa uit? Wie zijn de muzikale bondgenoten van Naaz?

Welke jonge, veelbelovende artiesten brengt Ilse de Lange mee? En wat is volgens Spinvis het verband tussen muziek en poëzie? In 'On Stage' gooit presentatrice Nadia Moussaid samen met een hoofdgast de deuren van TivoliVredenburg wijd open voor Nederlandse muzikanten en kunstenaars. De derde hoofdgast is WiWa.

Deze aflevering is WiWa, voorheen bekend als Willie Wartaal, Nadia Moussaids hoofdgast in 'On Stage'. Hij werd beroemd en berucht als een van de drie rappers van De Jeugd Van Tegenwoordig. WiWa bekwaamde zich vervolgens in vele disciplines, onder meer die van televisiepresentator en DJ. Recent stond hij in zijn eentje op het toneel met Moederdag, zijn eerste theatervoorstelling. Voor 'On Stage' heeft hij gasten van vroeger én nu uitgenodigd die hem inspireren. Zijn keuzes gaan van nederhop-pionier Extince en schrijver Herman Brusselmans via Urban Kawinaband Passion naar de techno van De Sluwe Vos en Kubus. Ook is er modulaire synthesizermuziek van Colin Benders en maken we kennis met de jongste generatie rappers met Ella John en Beckie.

Op de vraag wat de rode draad is van zijn aflevering antwoordt WiWa: ‘Dat ben ik! Ik heb leren rappen door Extince en leren lezen door Herman Brusselmans. Synthesizermuziek kan me in mijn ziel raken. Ik vind dance sick en er gebeuren sowieso veel sicke dingen in Nederland. Ook op het gebied van hiphop. En de muziek van Passion gaat terug naar mijn roots. Alles hoort bij mij.’

'On Stage: WiWa', vrijdag 29 september om 20.55 uur bij de VPRO op NPO 3.