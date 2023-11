Vrijdag in 'Meldpunt': zorgmigranten uit buitenland springen bij

Buitenlandse zorgmedewerkers helpen om het gigantische personeelstekort in ons land op te vangen. CommerciŽle bedrijven werven binnen en buiten de EU zorgmedewerkers, voor onder meer de ouderenzorg.

Wat zijn de voor- en nadelen daarvan? En gaat dat allemaal wel volgens de regels?

De Portugese Daniela werkt als verpleegkundige in een verzorgingshuis in Zutphen. En Victoria werkt als zorg au-pair in Gouda. Nederland komt dit jaar 53.000 zorgmedewerkers tekort, waarvan ongeveer 13.000 in de ouderenzorg. Dit tekort zal door de vergrijzing de komende tien jaar verdrievoudigen. Het bedrijfsleven springt in dit gat en werft buitenlands zorgpersoneel voor de Nederlandse arbeidsmarkt.

De Zuid-Afrikaanse Victoria woont in huis bij Cor Kemner (83) die lijdt aan neuropathie en daardoor ineens kan wegraken. Ze werk hier zes maanden en gaat dan weer even terug naar haar eigen gezin. In 2019 liet 'Meldpunt' zien dat bij de inzet van buitenlands zorgpersoneel de Arbeidstijdenwet werd overschreden en dat zij werden onderbetaald. Hoe zit het met de taalbarrière en zijn buitenlandse diploma’s wel te vergelijken met Nederlanders opleidingseisen?

Elles de Bruin spreekt over de inzet van zorgmigranten met Femke Merel van Kooten van NU'91, de beroepsorganisatie voor zorgprofessionals en Frank Mateman van Care Casters, een bemiddelingsbureau in buitenlands zorgpersoneel.

Verder in 'Meldpunt': kijkersvragen over bedrijven in rioolontstopping

Iedere dag komen bij 'Meldpunt' verhalen binnen van kijkers die zeggen dat ze opgelicht zijn door bedrijven die verstoppingen verhelpen. Vaak rekenen die exorbitante bedragen voor relatief weinig handelingen. Wat moet je als consument wel en niet doen bij een verstopping? Gerard Spierenburg van de Consumentenbond geeft tekst en uitleg.

'Meldpunt', vrijdag 3 november om 19.50 uur bij MAX op NPO 2.