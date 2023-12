Vrijdag in 'Meldpunt': wie is aansprakelijk voor schade aan medische hulpmiddelen?

Wie is aansprakelijk voor schade aan medische hulpmiddelen in en om het huis? In steeds meer huishoudens zijn deze hulpmiddelen, zoals een traplift of een scootmobiel, aanwezig en die zijn bepaald niet goedkoop.

Raken die beschadigd, dan kunnen de kosten bij aansprakelijkheid flink oplopen.

Ongeveer 2,5 miljoen Nederlanders maken gebruik van medische hulpmiddelen. Ongeveer 300.000 daarvan rijden in een scootmobiel, met een waarde van tussen de 1.000 en 4.500 euro.

Scootmobiel in de sloot

De Poolse Urszula Biedron (55) uit IJsselstein laat haar hond Snoeff uit in het plantsoen bij haar in de buurt. Haar huisdier zit met een lange riem aan het stuur van haar scootmobiel, die mevrouw via de WMO van de gemeente ter beschikking heeft. Haar hond schrikt van vuurwerk en trekt haar scootmobiel om. Ze glijdt met haar scootmobiel het talud af en belandt in de sloot. Gelukkig belt een passant de hulpdiensten en loopt mevrouw geen grote verwondingen op. Wel is haar scootmobiel total loss.

Aanmaning

Na vier maanden laat de gemeente haar weten niet verantwoordelijk te zijn voor de schade aan de scootmobiel. Drie weken later stuurt thuiszorgwinkel Medipoint, naar eigen zeggen de grootste aanbieder van zorghulpmiddelen in Nederland, haar een rekening van zevenduizend euro. Mevrouw heeft geen vermogen en nauwelijks inkomen. Bovendien is ze het niet eens met de aansprakelijkheid en daarom betaalt ze niet. Daarop stuurt Medipoint een aanmaning, waardoor ze nu 7.854 euro moet betalen. MAX Ombudsman Rogier de Haan buigt zich over de kwestie en staat mevrouw Biedron bij in haar schadezaak.

En verder: wat doet de wetenschap met uw lichaam na uw overlijden?

Iedere week sterven 2.900 Nederlanders en die hebben diverse wensen als het gaat om hun laatste rustplaats. Marieke Bemelman (70) wil duurzaam begraven worden op een natuurbegraafplaats in een zogeheten living cocoon; een levende doodskist.

Jaarlijks doneren zo’n achthonderd Nederlanders hun lichaam aan de wetenschap. En dat aantal groeit zo hard dat er zelfs een stop is. Elles de Bruin spreekt hierover in het Radboudumc met Marc Vorstenbosch die anatomielessen geeft. In de studio praat zij door over uitvaarttrends met Anita van Loon, directeur van drie begraafplaatsen en een crematorium, en vergrijzingsexpert Jelte Bakker.

