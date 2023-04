Vrijdag in 'Meldpunt': weinig uitzicht op bijbouwen van verpleeghuisplekken

Met de vergrijzing van de samenleving neemt de druk op de zorg enorm toe. Op dit moment staan er 21.000 senioren op de wachtlijst voor een plek in een verpleeghuis.

Het bijbouwen en renoveren van verpleeghuizen komt nauwelijks van de grond. Hoe gaat minister Conny Helder deze impasse doorbeken? Daarover gaat 'Meldpunt' op vrijdag 21 april om 19.50 uur bij MAX op NPO 2.

De ouderenzorg staat onder druk door gebrek aan geld, verpleeghuisplekken en personeel in combinatie met een snel toenemend aantal zorgbehoevende ouderen. Vorig jaar stonden er ruim 18.000 hulpbehoevenden op de wachtlijst voor langdurige zorg. Destijds vertelde minister Conny Helder van Langdurige Zorg en Sport in 'Meldpunt' dat het kabinet inzet op preventie en zo lang mogelijk thuis wonen. Ze verwachtte dat in de toekomst ouderen, ook met dementie, thuis kunnen blijven wonen. Maar hoe kijkt zij hier – een jaar later- tegenaan? Nu de wachtlijsten nog verder zijn gegroeid, maar het aantal verpleeghuisplekken zijn bevroren op 130.000 bedden. En hoe zit het met het plan van de 300.000 seniorenwoningen waarvan er nog maar weinig daadwerkelijk zijn gebouwd?

In de studio reageren gezondheidseconoom Marcel Canoy en Tweede Kamerlid Corinne Ellemeet (GroenLinks) op de uitspraken van minister Helder.

Verder in 'Meldpunt': minder pensioen door groot leeftijdsverschil met ex-partner

Marijke Sandkuijl wordt smoorverliefd op een 18 jaar oudere collega. Ze trouwen, maar na tien jaar komt er een einde aan het huwelijk. Wanneer deze ex-partner jaren later overlijdt, heeft Marijke Sandkuijl recht op bijzonder nabestaandenpensioen. Maar tot haar verbazing wordt zij hierop gekort vanwege het grote leeftijdsverschil met haar ex. Hoewel Philips Pensioenfonds deze korting sinds 2017 naar eigen zeggen niet meer toepast, gebeurt dit bij mevrouw Sandkuijl nog altijd wel. MAX Ombudsman Rogier de Haan zoekt uit hoe dit zit en doet verslag.

'Meldpunt', vrijdag 21 april om 19.50 uur bij MAX op NPO 2.