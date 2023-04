Vrijdag in 'Meldpunt': verwarring over elektrische snorscooters op het fietspad

Mag een elektrische snorscooter nou wel of niet op het fietspad? Daarover bestaat grote verwarring. Bij fietspaden staan nu verschillende verkeersborden, waar diverse regels gelden.

Ook worden de fietspadgebruikers steeds gevarieerder. Veilig Verkeer Nederland eist duidelijkheid in 'Meldpunt'.

Femke van Houten krijgt met haar elektrische snorfiets een bekeuring omdat ze rijdt op een fietspad voorzien van het bekende rechthoekige bord met het woord ‘fietspad’ erop. Ze doet dat volgens de bekeurende buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) met ‘een ingeschakelde verbrandingsmotor’ en moet daarom 109 euro betalen. Maar mevrouw Van Houten heeft helemaal geen verbrandingsmotor. Bovendien had zij eerder van de politie gehoord dat ze met haar elektrische snorscooter, met een maximum snelheid van 25 kilometer per uur, op alle fietspaden van haar woonplaats Zoetermeer mag rijden. Ze protesteert, maar de officier van justitie verklaart haar bezwaar ongegrond.

Zowel de BOA als de verkeersofficier zitten er naast. Mevrouw Van Houten mag daar wel degelijk rijden. Alleen de binnensteden van Utrecht en Amsterdam zijn plekken waar snorscooters op de rijbaan moeten.

Veilig Verkeer Nederland ziet ook de grote verwarring over de scooterregels op het fietspad, zowel bij verkeersgebruikers als de autoriteiten. Elles de Bruin spreekt in de studio van 'Meldpunt' met woordvoerder Rob Stomphorst over de wirwar van verkeersborden en de gevaren die dit oplevert voor fietspadgebruikers. Veilig Verkeer Nederland wil dat minister Mark Harbers (Verkeer) de regie pakt en met landelijke, eenduidige regels komt.

En verder: vast aan ongevraagd datingabonnement

Jan Woldendorp (83) wil online chatten met ouderen van zijn leeftijd. Hij komt terecht op de Duitstalige datingsite GibsMir en koopt credits om te chatten. Maar na een aantal weken wordt er opnieuw geld van zijn bankrekening afgeschreven: 55 euro. Als meneer storneert, krijgt hij een incassobureau op zijn dak: 183 euro. Hij meldt zich bij MAX Ombudsman Jeanine Janssen die de kwestie voor hem onderzoekt. Elles de Bruin spreekt over het stopzetten van ongevraagde buitenlandse abonnementen met Martijn Witvliet van het Europees Consumenten Centrum en met MAX Ombudsman Jeanine Janssen.

'Meldpunt', vrijdag 28 april om 19.50 uur bij MAX op NPO 2.