Vrijdag in 'Meldpunt': verpleeghuisartsen die euthanasie weigeren

Verpleeghuisartsen weigeren soms euthanasie bij bewoners, ondanks dat aan alle wettelijke voorwaarden is voldaan. Een getekende euthanasieverklaring die regelmatig besproken is met de huisarts, is dan onvoldoende om de uitdrukkelijke euthanasiewens van een bewoner uit te voeren.

'Meldpunt' zendt vrijdag 22 december om 19.50 uur bij MAX op NPO 2 een special uit over euthanasie in het verpleeghuis en de combinatie dementie en euthanasie.

Ad Heitel krijgt na een leven lang hard werken op de eerste dag van zijn pensioen een herseninfarct. De jaren daarna volgen nog meer herseninfarcten, waardoor meneer Heitel moeite krijgt met bewegen en incontinent raakt. Maar geestelijk blijft hij goed. Hij en zijn vrouw Thea hebben al jaren een euthanasieverklaring om te voorkomen dat ze mensonterend moeten lijden. Maar als meneer wordt opgenomen in een verpleeghuis, weigert de arts van het verpleeghuis euthanasie uit te voeren. De arts zei: 'Wij kennen u niet zo goed. Voorlopig is dit niet aan de orde.' Het verpleeghuis gaat verder ook niet het gesprek aan en verwijst hen ook niet door naar een andere instantie. Uiteindelijk is de voormalige huisarts van meneer Heitel wel bereid om euthanasie toe te passen. 'Meldpunt' vroeg het MAX Opinie Panel naar ervaringen omtrent euthanasie. Van de ruim drieduizend respondenten kwamen tientallen meldingen over verpleeghuizen die weigerden mee te werken aan euthanasie, ondanks dat aan alle voorwaarden was voldaan. Dementie en euthanasie

Irene Mekel (81) zag haar erudiete broer en zus aftakelen door dementie. Zij vond dit mensonterend en heel verdrietig om te zien. Zelf wil ze dit nooit meemaken. Helaas heeft zij onlangs ook de diagnose dementie gekregen en daarop heeft mevrouw een wilsverklaring opgesteld. Haar wens kan alleen ingewilligd worden als zij nog goed genoeg is om haar doodswens uit te spreken. Elles de Bruin bespreekt het met Fransien van ter Beek, directeur Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE), Marjolein Rikmenspoel, onderzoeker bij Amsterdam UMC en Willeke Stadtman, arts bij het Expertisecentrum Euthanasie. 'Meldpunt', vrijdag 22 december om 19.50 uur bij MAX op NPO 2.