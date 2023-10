Vrijdag in 'Meldpunt': Toyota op slot en toch gestolen

De Toyota's RAV4 en C-HR met bouwjaren 2016 tot 2021 zijn de meest gestolen auto's van Nederland. Eigenaren van de circa zestigduizend exemplaren staan machteloos tegenover dieven die deze sleutelloze auto's in een paar minuten tijd mee weten te nemen.

Vaak belanden deze gestolen Toyota’s in een zeecontainer om verkocht te worden in Afrika. Hoe pakt justitie deze criminaliteit aan, wat kan Toyota doen om het te voorkomen, en welke rechten heeft de Toyota-klant in zo’n geval?

Het aantal gestolen RAV4’s staat in 2023 al op 486 stuks en het aantal gestolen C-HR’s op 205 stuks. Maar liefst 1 op de 79 RAV4’s en 1 op de 150 C-HR’s wordt gestolen. Zo ook de auto van Anita Dols, notabene werkzaam bij Toyota. Haar veertien maanden oude Toyota C-HR staat voor de deur. De draadloze bediening bewaart ze netjes in een metalen blik. Toch nemen dieven haar auto ’s nachts mee, zo blijkt uit bewakingsbeelden. Angela Marx raakt haar Toyota RAV4 op vergelijkbare wijze kwijt. Op camerabeelden is te zien dat twee mannen met bivakmutsen haar auto in de nacht elektronisch weten te openen en wegrijden. Volgens het Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit is hier sprake van georganiseerde misdaad. Criminelen plakken trackers op de auto’s om ze op afstand te volgen, of worden getipt over waar de Toyota’s staan. ’s Nachts rijden ze naar de auto toe en slaan ze binnen een paar minuten hun slag. Moet Toyota deze auto’s terugroepen en beter beveiligen? Elles de Bruin bespreekt het in de studio van Meldpunt met Rob Smitskamp van Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit.

Verder in Meldpunt: banken terughoudend met verzilveren overwaarde

De Rotterdamse Evert (77) en Ineke (73) de Ruiter willen hun huis verduurzamen en het dak laten repareren. Ze kloppen aan bij hun bank voor een extra hypotheek. Op hun eengezinswoning zit 250.000 euro overwaarde, dus dat moet geen probleem zijn denken ze. Maar de bank weigert de hypotheek omdat het pensioeninkomen van het stel te laag is. Huiseigenaren die hun huis willen verduurzamen of hun bescheiden maandelijkse inkomen iets willen opschroeven met een ‘verzilverhypotheek’, lopen steeds vaker tegen hetzelfde probleem aan. Waarom zijn banken terughoudend ondanks enorme overwaarden? Elles de Bruin bespreekt dit met Cindy Kremer van de Vereniging Eigen Huis en MAX Ombudsman Rogier de Haan.

