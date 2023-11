Vrijdag in 'Meldpunt': taxi laat scootmobielers staan vanwege strenge richtlijnen

Wie met een scootmobiel gebruik wil maken van een taxi, wordt vaak niet meegenomen. Vanwege strenge veiligheidsrichtlijnen mogen mensen met een beperking niet blijven zitten in hun scootmobiel als ze de taxi in gaan.

Wie niet uit de scootmobiel kan, wordt niet meegenomen. Gevolg is dat deze mensen belangrijke afspraken missen en in een isolement komen. Wat is hier aan te doen?

Ed van Scheijndel (82) heeft een aangeboren afwijking aan zijn benen, waardoor hij slecht ter been is. Hij maakt gebruik van een scootmobiel. In december 2022 reserveert meneer via Regiotax vervoer om naar zijn eigen 55-jarige huwelijkslunch te gaan. De chauffeur eist dat hij uit zijn scootmobiel gaat, zodat hij die zelf in de taxi kan zetten. Dat is conform de richtlijn Veilig Vervoer Rolstoel Inzittenden van Sociaal Fonds Mobiliteit. De kans bestaat dat de bestuurder van de scootmobiel per ongeluk achteruit rijdt en van de lift valt. Maar meneer Scheijndel kan niet via het trappetje de taxibus in. De chauffeur laat hem staan, waardoor meneer Scheijndel zijn feestelijke lunch mist. Afgelopen september gaat het op precies dezelfde manier mis, als hij naar de crematie van zijn beste vriend wil gaan. Gek genoeg gelden de strenge vervoersprotocollen niet voor elektrische rolstoelen: deze gebruikers mogen wel in hun rolstoel blijven zitten tijdens het taxivervoer.

In Nederland rijden ongeveer een half miljoen scootmobielen rond, waarvan de bestuurders in meer of mindere mate minder mobiel zijn. En deze groep wordt vanwege de vergrijzing alleen maar groter. Als de taxiregels zo streng blijven, zal een flink deel van de scootmobielers niet meer met de taxi op pad kunnen. Daarover maakt Caroll Sastro van Platform Gehandicapten zich zorgen. Zij strijdt voor toegankelijkheid en gelijkwaardigheid van mensen met een beperking en praat erover in de studio van 'Meldpunt' met Elles de Bruin.

En verder: klant Boni behandeld als winkeldief na het vergeten van rijst bij zelfscan

Jeanine Nijsingh-Wink (65) vergeet in de Boni in Emmen een zakje rijst te scannen bij de zelfscankassa en wordt beschuldigd van winkeldiefstal. Mevrouw doet al jaren boodschappen bij deze winkel en heeft nog nooit iets gestolen. De rijst lag onder haar linnen tas waardoor ze die over het hoofd zag. Toch wordt ze naar een aparte ruimte geleid en moet ze schadevergoeding betalen en krijgt ze een landelijk winkelverbod van een jaar bij de Boni. En dit zonder dat de politie erbij betrokken is geweest. Is het optreden van de Boni-medewerkers proportioneel? MAX Ombudsman Rogier de Haan analyseert de zaak.

'Meldpunt', vrijdag 1 december om 19.50 uur bij MAX op NPO 2.