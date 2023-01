Vrijdag in 'Meldpunt': steeds vaker problemen met afwikkeling erfenis als testament ontbreekt

Notarissen zien in toenemende mate problemen met de afwikkeling van erfenissen als er geen testament is. Vooral bij samengestelde gezinnen en verstoorde familieverhoudingen leidt de verdeling van een erfenis vaak tot gedoe.

Helemaal als er ook nog sprake is van een behoorlijk kapitaal. Zo is te zien in de komende aflevering van 'Meldpunt' op vrijdag 6 januari om 19.45 uur bij MAX op NPO 2.

Nooit eerder waren er zoveel senioren in Nederland en nooit eerder waren die zo vermogend als nu. Daardoor zullen de komende jaren honderden miljarden euro’s van generatie wisselen. Notarissen zien bij de afwikkeling ervan steeds meer gedoe. Daarom organiseert seniorenorganisatie KBO-Brabant met gepensioneerde notarissen geregeld inloopuren. 'Wij zien hier mensen van ver in de zeventig, met een eigen huis en kinderen. Die hebben niks op papier staan', zegt oud-notaris André Teeuwen. 'Ze denken: het komt wel goed. Nee, het komt dan niet goed.'

Joost Leurs loopt binnen, de broer van zijn demente echtgenote is thuis dood gevonden. Hij had een eigen huis, maar geen kinderen en geen testament. Teeuwen ziet dit soort zaken geregeld voorbij komen. Maar ook problemen over de te betalen erfbelasting over de kindsdelen. En een ander heikel thema: kan ik mijn kind onterven? En krijgt mijn kind dan ook echt niets? Elles de Bruin spreekt hierover met Tim Fluitman, voorzitter Vereniging Erfrecht Advocaten en Lisa van Ginniken, Tweede Kamerlid voor D66.

En verder: misleidt Opel met dagvergoeding?

Annemieke Middendorp koopt in juni 2020 een Opel Ampera-e. Vanwege brandgevaar wordt de software vanaf december 2020 zo ingesteld dat de accu niet meer volledig vol kan laden. Hierdoor is de actieradius niet 450 kilometer, maar slechts 250 kilometer. Via via hoort mevrouw Middendorp dat Opel dit nadeel compenseert met een vergoeding van 10 euro per dag. Maar als mevrouw zich hiervoor aanmeldt, blijkt de vergoeding pas op het moment van aanvraag te starten. En niet vanaf het moment dat de actieradius van haar auto werd teruggeschroefd. 'Niet eerlijk', zegt mevrouw Middendorp. Advocaat Bert Kabel buigt zich over deze zaak.

'MAX: Meldpunt', vrijdag 6 januari om 19.45 uur bij MAX op NPO 2.