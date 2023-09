Vrijdag in 'Meldpunt': postpakket is 'bezorgd' maar niets ontvangen

Regelmatig ontvangt 'Meldpunt' berichten van kijkers die schrijven dat volgens een mail van PostNL hun pakketje bezorgd zou zijn, terwijl zij niks hebben ontvangen. Soms waren de betreffende klanten op de bezorgtijd zelfs thuis.

Maar de bel is nooit gegaan, het pakketje nooit bezorgd. Waar blijven die pakketjes en welke rechten heeft de consument?

De kwaliteit van de postbezorging blijft achter door een hoog ziekteverzuim en duizend openstaande vacatures bij PostNL. Dat erkent het postbedrijf. Maar ook de pakketbezorging ondervindt problemen. Dagmar Kerkhof koopt op 24 juli via de webwinkel van de Mediamarkt een MacBook en een iPad. Tot op heden heeft zij niets ontvangen, behalve dan een mailtje van PostNL, een dag later. Daarin staat dat het pakket die middag om 15.01 uur zou zijn bezorgd. Los van het geld dat zij kwijt is, baalt ze. Dagmar heeft de spullen nodig voor haar hbo-studie Verpleegkunde.

Stofzuiger nooit bezorgd

Pjotr Vriend schaft een stofzuiger van 289 euro aan bij CoolBlue. Op het moment van de zogenaamde bezorging zit hij thuis op de bank. Ook hij ziet geen postbezorger, maar wel een mailtje dat er zou zijn bezorgd. Beide gedupeerden belanden in een kat-en-muisspel om hun recht te halen. PostNL biedt geen oplossing, noch beide webshops. CoolBlue maakt het wel heel bont. Zij stellen dat 'na grondig onderzoek' is besloten dat meneer Vriend bij hen geen aankopen meer mag doen. MAX Ombudsman Jeanine Janssen onderzoekt de aankoop- en bezorgproblemen en vertelt over consumentenrechten in dit soort situaties.

Verder in 'Meldpunt': de verpleegzorg staat het water aan de lippen

Zorgcentrum de Blanckenborg in het Groningse Blijham had vorige week niet de tijd en het personeel om te demonstreren in Den Haag tegen de bezuinigingen in de ouderenzorg. Het verpleeghuis, met zo’n honderd zeer hulpbehoevende cliënten, staat er financieel slecht voor en moet naar eigen zeggen volgend jaar nog eens 800.000 euro bezuinigen. De werkdruk is te hoog en daarmee ook het ziekteverzuim. Door al die uitval komt er nog meer op de schouders van het personeel terecht, dat vaak ook nog in ongeschikte gebouwen moet werken voor een laag loon. Met een forse toename van het aantal tachtigers en negentigers in de komende jaren is er alleen maar meer ouderenzorg nodig. Wat zou een nieuwe regering moeten doen om dit veilig te stellen? Elles de Bruin praat hierover in de studio met Nicki Pouw-Verweij, arts en Tweede Kamerlid voor BBB en Mike Tagage, hoofdonderzoeker van accountant BDO, die de financiële situatie van de sector ouderenzorg onder de loep nam.

