Vrijdag in 'Meldpunt': overwaarde woning amper te gebruiken

Huiseigenaren met tonnen euro's aan overwaarde kunnen dit bedrag amper gebruiken voor bijvoorbeeld andere hypotheken of een aanvulling op het inkomen. Dit blijkt uit onderzoek van 'Meldpunt'.

De gemiddelde overwaarde van een huis in Nederland is zo'n 220.000 euro. Maar wie dit geld wil gebruiken, komt vaak bedrogen uit. Banken en hypotheekverstrekkers zijn gebonden aan strenge regels, waardoor het geld in de stenen blijft zitten. Kan dit niet anders?

Laurens van der Kroft koopt in het jaar 2000 een woning in het Utrechtse Laren voor de prijs van 560.000 gulden. Inmiddels is de woning 765.000 euro waard. Omdat meneer Van der Kroft nog een hypotheek heeft van 340.000 euro, is de overwaarde bijna 400.000 euro. Als gepensioneerde wil hij dit bedrag graag gebruiken om zijn pensioen aan te vullen. Daarvoor moet hij een nieuwe hypotheek afsluiten. Maar als meneer contact opneemt met zijn hypotheekverstrekker blijkt dat hij maar 10 procent van de overwaarde kan lenen. De oorzaak: zijn pensioen. 'Ik snap niet dat mijn inkomen bepalend is voor hoeveel ik kan lenen', vertelt Van der Kroft. 'Ik hoop dat er ergens iemand wakker wordt, zodat het ook anders kan.'

Hypotheekadviseur Mirjam van der Laag en makelaar Mark Linschooten zien in toenemende mate dat senioren de starterswoning van hun (klein)kind financieren. Vaak met de overwaarde uit hun eigen woning. Een voordeel voor de (klein)kinderen, maar een nadeel voor de markt, vertelt makelaar Linschooten. 'Want dit drijft de prijzen op, vooral in de markt van de starters.'

Elles de Bruin praat in de studio over dit probleem met Cindy Kremer van Vereniging Eigen Huis (VEH) en Joyce Donat van de Consumentenbond.

'Meldpunt',vrijdag 6 juni om 19.55 uur bij MAX op NPO 2.