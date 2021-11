Vrijdag in 'Meldpunt': Opa en oma gaan scheiden

Nooit eerder was het aantal grijze scheidingen zo hoog als vorig jaar: bijna vierduizend stellen van boven de zestig jaar gingen uit elkaar, soms na een halve eeuw huwelijk. Pas dan waagt één van de twee alsnog de stap met hoop op rust en herwonnen geluk in de herfst van het leven.

Laatste kind

Vooral vrouwen nemen de stap om op hoge leeftijd uit elkaar te gaan. Volgens het Centraal Bureau van de Statistiek zijn de oorzaken de groeiende arbeidsparticipatie van vrouwen, waardoor ze vaker economisch zelfstandig zijn, en de toenemende acceptatie van scheiden. Sinds 2007 is onder gescheiden stellen het percentage 60-plussers verdubbeld.

Annechien Boerema (81) en haar man gaan na vijftig jaar huwelijk uit elkaar. 'Eigenlijk merkte ik binnen een jaar al dat er iets niet klopte.' Als mevrouw Boerema na vijftien jaar wil scheiden, dreigt haar man de kinderen naar de Kinderbescherming te brengen. 'Toen heb ik voor mezelf besloten dat ik zou blijven tot het laatste kind de deur uit was.' Het duurt dan nog jaren voordat het stel uit elkaar gaat. Het wordt een vechtscheiding met rechtszaken die ook een wig drijft tussen de kinderen.

Fredy Schild (77) hakt na 36 jaar huwelijk de knoop door. Zij twijfelde lang omdat ze bang was niet rond te komen. Gelukkig steunt haar omgeving haar. 'Iedereen kwam met spulletjes voor mijn kleine flat. Het leek op mijn studententijd. Ik heb het niet breed, maar ik red me prima. En ik heb er absoluut geen spijt van. Ik hoop de jaren die mij resten met plezier door te brengen.'

Elles de Bruin praat met relatiemiddelaar Marie-José Bosch en scheidingsplanner Edwin Zeegers over de gevolgen van scheiden op hoge leeftijd.

Verder in 'Meldpunt'

Reisorganisatie Prijsvrij stapelt fout op fout. Martine Muhlbauer boekt bij reisorganisatie Prijsvrij een vakantie met als voorwaarde dat ze bij code oranje de reissom terug krijgt. Maar als dit een dag voor vertrek het geval is, krijgt ze geen reactie van Prijsvrij. Omdat ze niets hoort van de reisorganisatie, vliegt ze toch. Eenmaal aangekomen, blijkt het hotel gesloten te zijn. Alternatieve hotels zijn van mindere kwaliteit en ver verwijderd van het strand. Bij terugkomst in Nederland, wordt ook haar klacht niet naar behoren afgewikkeld. MAX Ombudsman Jeanine Janssen vraagt om opheldering bij Prijsvrij en bemiddelt voor een redelijke onkostenvergoeding.

'MAX: Meldpunt', vrijdag 12 november om 19.20 uur op NPO 2.