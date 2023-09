Vrijdag in 'Meldpunt': onder druk gezet door dubieus computerhulpbedrijf

Wie problemen heeft met de computer en digitalisering, kan hulp aan huis inschakelen. Dit zijn betaalde diensten van bedrijven die de helpende hand bieden bij foutmeldingen en overige digitale vragen.

Maar wat als zo’n computerhulpbedrijf ineens uw internet-, telefoon- en tv-abonnement op eigen naam zet? Wat zijn de rechten van de consument?

'Meldpunt' kreeg meerdere meldingen binnen over één computerhulpbedrijf. De dames Ingeborg, Ada, Gré, Truus en Ineke uit Amstelveen zeggen allemaal op vrijwel dezelfde wijze door deze ondernemer te zijn benadeeld. Zonder dat deze vrouwen het wilden, heeft hij hun abonnement voor tv, internet en telefoon overgenomen en bij zijn eigen bedrijf ondergebracht. De vrouwen zeggen allemaal geen handtekening te hebben gezet, of zijn zich daar bewust van geweest. Niemand heeft een contract gezien. En wie daar om vraagt, krijgt geen contract opgestuurd. Wie van het abonnement af wil, wordt onder druk gezet: betaal je niet, dan heb je geen internet meer of krijg je een incassobedrijf op je dak. MAX Ombudsman Jeanine Janssen gaat in gesprek met de dames en de betreffende ondernemer. Welke consumentenrechten worden hier geschonden en wat kan je als consument hier tegen doen? Elles de Bruin spreekt hierover in de studio met Barbara Scheffelaar Klots, jurist bij juridisch dienstverlener LegalGuard en Jeanine Janssen.

En verder: een nieuwe vaccinatieronde, is dat nou echt nodig?

Per 2 oktober gaat een nieuwe vaccinatieronde tegen corona van start. 4,8 miljoen Nederlanders zijn uitgenodigd om een boosterprik te halen. Zestigplussers, mensen met een kwetsbare gezondheid, zorgpersoneel en zwangere vrouwen kunnen opnieuw een vaccinatie halen, dit keer tegen omikronvariant XBB 1.5. De ziekenhuisopnames door corona zijn momenteel laag en de pandemie ligt achter ons. Sommige kijkers van 'Meldpunt' vragen zich af of ze zich wel opnieuw moeten laten vaccineren. Zoals de 76-jarige Hans Baltes, die in 2020 door corona wekenlang op de intensive care lag. Hij kreeg na zijn derde prik, met het Moderna vaccin, last van griepverschijnselen en zware vermoeidheid. Nu wil meneer Baltes niet meer gevaccineerd worden als Moderna het vaccin levert. Marjolein van Egmond, hoogleraar Immunologie bij Amsterdam UMC, legt in de studio uit waarom het belangrijk is om een nieuwe prik te halen.

