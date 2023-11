Vrijdag in 'Meldpunt': nijpend tekort aan casemanagers dementie

In delen van Nederland is een groot tekort aan casemanagers dementie. Dat zijn bemiddelaars die thuiswonende mensen met dementie en hun mantelzorgers ondersteunen.

Door de vergrijzing groeit het aantal mensen met dementie de komende jaren hard. Er is actie nodig om meer casemanagers op te leiden.

Pauline is 61 jaar en heeft al drie jaar de ziekte van Alzheimer. Haar man Onno ondersteunt haar. Sinds 2020 staat hun leven op z’n kop. De hulp van casemanager Christelle van Velzen van zorgorganisatie Cordaan is onmisbaar De wachttijd in de regio Amsterdam-Zuid is opgelopen tot negen maanden. 'Dit is echt verschrikkelijk', zegt Van Velzen. 'De werkdruk is ontzettend hoog.' Wat moet er gebeuren om meer casemanagers op te leiden?

Elles de Bruin spreekt er in de studio over met Gerben Bakker, een casemanager dementie die verbonden is aan beroepsorganisatie V&VN en Julie Meerveld van Alzheimer Nederland.

En verder: verzekeraar Promovendum weigert gestolen Toyota te vergoeden

'Meldpunt' liet begin oktober zien dat tienduizenden Toyota’s kwetsbaar zijn voor diefstal. Binnen een paar minuten wordt de auto geopend en rijdt de dief er mee weg. Maar eenmaal gestolen, kan het nog een strijd zijn met de verzekeraar om geld te krijgen. Dat ondervindt Ton van den Broek, wiens Toyota RAV4 halverwege september werd gestolen. Verzekeraar Promovendum weigert uit te keren, omdat de auto onvoldoende was beveiligd. Maar is deze afwijzing wel terecht? MAX Ombudsman Rogier de Haan duikt in deze kwestie en probeert het op te lossen voor meneer Van den Broek.

'Meldpunt', vrijdag 17 november om 19.50 uur bij MAX op NPO 2.