Vrijdag in 'Meldpunt': Lang wachten en afgewimpeld worden op de huisartsenpost

Lang in de wacht staan bij het bellen naar de huisartsenpost om daarna afgewimpeld te worden met: neemt u maar een paracetamol. Het is een veelgehoorde klacht van kijkers.

Maar zijn die klachten ook terecht? Bellen mensen niet te snel naar de huisartsenpost, terwijl dat niet nodig is?

Tekort

Huisartsenposten hebben het druk en hebben, zeker in de coronatijd, moeite om de bezetting rond te krijgen. Het land kampt met een flink huisartsentekort terwijl de vergrijzing de komende jaren tot een toenemende zorgvraag leidt. Zijn de klachten die 'Meldpunt' ontvangt over huisartsenposten incidenten of is er meer aan de hand?

'Meldpunt' vraagt aan het MAX Opinie Panel naar hun ervaring met de huisartsenpost. Daarop kwamen veel positieve reacties binnen maar ook kritische geluiden over wachttijden voor de triage en op de huisartsenpost, de grote afstand en het gevoel afgescheept te worden.

Elles de Bruin luistert een avond mee als een triagist patiënten telefonisch te woord staat. Ook gaat ze langs bij een huisartsenpost in Den Haag.

In de studio bespreekt zij de reportages metHarrie Geboers, van eerstelijnszorgorganisatie InEen enAnneke Sipkens,directeur van ouderenorganisatie ANBO.

En verder: in de clinch met T-Mobile

Boele Hendriks (67) heeft een bel-, internet en televisieabonnement van T-Mobile. Maar de tv-verbinding valt geregeld uit en zijn ontvangstkastje loopt vast. Het lukt een monteur niet het probleem op te lossen. Toch betaalt meneer iedere maand het volledige abonnementsgeld. Na een halfjaar gesteggel met T-Mobile schakelt meneer Hendriks MAX Ombudsman Jeanine Janssen in. Zij probeert het voor hem op te lossen.

'Meldpunt', vrijdag 25 februari om 19.50 uur bij Omroep MAX op NPO 2.