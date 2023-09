Vrijdag in 'Meldpunt': kijkersvragen over zonnepanelen

'Meldpunt' behandelt vrijdag vragen van kijkers over zonnepanelen. Inmiddels liggen bij 1 op de 3 koopwoningen en 1 op de 6 huurwoningen deze glimmende energie-opwekkers.

De markt kan de vraag niet aan, waardoor consumenten soms vastlopen. De vragen en antwoorden zijn te zien in 'Meldpunt' op vrijdag 8 september.

Kan ik zonnepanelen gebruiken als ik nog geen slimme meter heb? En wat als mijn energiebedrijf die slimme meter maar niet plaatst? Ik heb een aanbetaling gedaan voor mijn zonnepanelen, maar ze worden niet geleverd. Wat kan ik dan doen? Mijn omvormer blijkt al wekenlang stuk, kan ik de misgelopen inkomsten dan verhalen op de omvormerleverancier? Joyce Donat van de Consumentenbond geeft in 'Meldpunt' antwoord op deze en andere vragen over zonnepanelen.

WIA-schade

Verder in 'Meldpunt': pensioenfondsen en het UWV zadelen arbeidsongeschikten op met enorme schulden. Eugéne Vreven (64) is tegelzetter totdat hij last krijgt van zijn schouder en in 2012 arbeidsongeschikt raakt. Omdat zijn WIA-uitkering onder het bijstandsniveau is, krijgt hij een aanvullende toeslag van het UWV. Tien jaar later hoort hij van zijn pensioenfonds Bouw dat hij al die tijd ook recht heeft op een arbeidsongeschiktheidspensioen. Maar als het pensioenfonds dat over tien jaar ineens nabetaalt, moet hij zijn UWV-toeslag over al die jaren terugbetalen. Erger nog, hij moet meer terugbetalen dan hij zou hebben ontvangen. Shirley (53) uit Amsterdam overkomt exact hetzelfde. Zij zit bij pensioenfonds ABP. Beiden blijven achter met tienduizenden euro’s schuld. MAX Ombudsman Rogier de Haan onderzoekt deze zaken en benadert de betrokken partijen om tot een oplossing te komen.

'Meldpunt', vrijdag 8 september om 19.50 uur bij MAX op NPO 2.