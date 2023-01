Vrijdag in 'Meldpunt': kan verpleeghuiszorg ook in geclusterde seniorenwoningen?

Ondanks de sterk groeiende vraag naar verpleegzorg wil de regering geen v11erpleeghuisplekken bijbouwen. De minister zet in op langer thuis wonen met verpleegzorg of verblijf in een geclusterde zorgwoning.

Van dit soort woningen moeten er de komende jaren 40.000 gebouwd worden. Maar kan hier zware verpleegzorg geleverd worden? Zorgexperts hebben grote twijfels, blijkt in 'Meldpunt'.

Harold Janssen heeft ouders op hoge leeftijd in Voorschoten. Zijn vader Leo is 88 jaar, zijn moeder Wil is 90. Sinds tien jaar gaat hun gezondheid hard achteruit. Moeder wordt slechthorend en langzaamaan blind en zijn vader heeft de ziekte van Parkinson. Als zijn vader valt en een fikse hoofdwond oploopt ontstaat er een crisissituatie voor beiden, omdat mevrouw niet voor zichzelf, laat staan voor haar man kan zorgen. Hun zoon Harold kan niet 24 uur per dag aanwezig zijn. Gelukkig kunnen ze verhuizen naar een aanleunwoning. Toch kan daar niet de benodigde zorg worden gegeven. De wachttijd voor een verpleeghuisplek is één tot drie jaar.

Zo staan er 22.000 mensen op de wachtlijst voor intensieve verpleeghuiszorg. En die lijst wordt de komende jaren snel langer als er niet meer verpleeghuisplekken bij komen. Minister Conny Helder van Langdurige Zorg wil geen verpleeghuisplaatsen bijbouwen, maar ziet meer heil in geclusterde seniorenwoningen. Dat zijn blokjes van circa vijfentwintig woningen waar thuiszorg in de buurt is.

Nellie Swinkels en Annemie van der Velden zijn nog relatief fit en wonen in zo’n geclusterde seniorenwoning in het Brabantse Aarle-Rixtel. Zij zijn blij met hun woning, maar moeten erkennen dat ze hier niet kunnen blijven wonen als hun zorgvraag toeneemt. 'Als bewoners zwaarder gaan dementeren en gaan dwalen moeten ze alsnog naar een verpleeghuis', zegt zorgbestuurder Wil van de Laan.

Elles de Bruin praat hierover door met Anneke Westerlaken van ActiZ, de koepel van zorgorganisaties. Ook te gast is Corinne Ellemeet, Tweede Kamerlid van GroenLinks.

En verder: ex eist pensioen op, maar Zwitserleven weigert

Anja Brok-Zonnebelt scheidt na een lang huwelijk in 2008 van haar man. Ze spreken af om zijn ABP-pensioen te verdelen. Inmiddels is haar ex al een paar jaar gepensioneerd, maar mevrouw Brok krijgt niets. Als ze belt met ABP, blijkt dat zijn pensioen is overgeheveld naar Zwitserleven. Maar Zwitserleven zegt dat er voor haar geen pensioen staat. MAX Ombudsman Rogier de Haan gaat op zoek naar het verdwenen pensioen.

