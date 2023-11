Vrijdag in 'Meldpunt': huurders wantrouwen zuinige energielabels bij woningen

Foto: © Jasper van Bladel/MAX 2022

Bewoners van huurwoningen twijfelen of hun zuinige energielabel wel klopt. Met een energielabel B in plaats van C mag de verhuurder een hogere huur vragen. Huurders wantrouwen de labels, omdat hun huurwoning helemaal niet goed geïsoleerd is.

Wat moet een huurder doen om in bezwaar te gaan bij de verhuurder? Daarover gaat 'Meldpunt' nu vrijdag.

José Schadé-Van der Linde begrijpt niet waarom haar huurwoning in IJmuiden energielabel B heeft gekregen. Hierdoor is haar huur gestegen. Het tocht in huis en de vloeren en muren zijn niet geïsoleerd. 'Meldpunt' ontvangt geregeld klachten van kijkers over te hoog afgegeven energielabels. De redactie schakelt energieadviseur Jurgen Kil in om te kijken of het energielabel van mevrouw Schadé wel past bij haar huurwoning. In de studio praat Elles de Bruin er over door met Hugo Breuers, voorzitter van branchevereniging energieconsultants Fedec en Dirk Brounen, hoogleraar vastgoed aan Tilburg University. En verder: bezwaar maken tegen ondeugdelijk bed van De gildeslapen

Jacqueline Weppner en Ger Kenter kopen bij een verkoper aan huis een bed van het bedrijf De gildeslapen. Zonder te vragen naar hun gewicht, bestelt de verkoper er ook een matras bij. De totaalprijs komt uit op 7.500 euro. Na een week valt het voeteneinde aan de kant van mevrouw er af en zit het aan de kant van meneer los en scheef. Bovendien blijkt het matras veel te zacht. Het stel krijgt geen factuur en weinig respons op klachten bij het bedrijf. Zelfs op hun rechtsbijstandsverzekeraar reageert De gildeslapen niet. Doen ze dat wel als MAX Ombudsman Jeanine Janssen belt? 'Meldpunt', vrijdag 24 november om 19.50 uur bij MAX op NPO 2.