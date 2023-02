Vrijdag in 'Meldpunt': grote vraag naar vaklui voedt broddelwerk

Wie op korte termijn een vakman zoekt voor een verbouwing, loopt kans te maken te krijgen met een beunhaas. De vraag naar vaklieden is zo groot dat erkende bedrijven het hele jaar al vol zitten met opdrachten.

Wat rest zijn veelal dubieuze bedrijven die veel geld vragen en slecht werk leveren, als ze het werk al afmaken. Waar moet u op letten als u een bouwklus hebt? Daarover gaat 'Meldpunt' op vrijdag 17 februari om 19.50 uur bij MAX op NPO 2.

Rechtsbijstandsverzekeraars melden een toename van het aantal conflicten tussen klanten en klusbedrijven. En de Stichting BouwGarant ziet de afgelopen twee jaar een forse toename van ‘gelukszoekers’ in de overspannen particuliere verbouwmarkt. Ondeskundige lui melden zich voor een klus, beloven snel te kunnen beginnen en vragen grote sommen geld als vooruitbetaling.

Dak blijft lek na reparaties

Sies Ostermeijer heeft na een heftige storm schade aan zijn dak. Als er na twee dagen een nooddak ligt, gaat de familie op zoek naar een definitieve oplossing. Zij vinden een dakdekker die de klus uitvoert voor 8800 euro. Het resultaat is bedroevend; het dak blijkt lek. Ze bellen een andere dakdekker die voor 3300 euro het dak opnieuw maakt. Maar nog steeds blijkt het dak zo lek als een mandje.

'Meldpunt' vraagt John Kersemakers, bouwkundige bij Vereniging Eigen Huis, het werk te inspecteren. Zijn oordeel is niet mals.

Broddelwerk van vaklui

Ronald Jonkman bestelt een zeecontainer, die hij door een bedrijf tot klusschuur laat ombouwen. Dat kost hem 8000 euro. Het wordt een drama vol bouwgebreken.

Elles de Bruin spreekt over broddelwerk van 'vaklui' met directeur Cindy Kremer van Vereniging Eigen Huis en Dennis Kosten van VLOK, de branchevereniging voor vakmensen.

En verder in 'Meldpunt': MAX Ombudsman beantwoordt garantievragen

Hans Smits koopt een relaxstoel van 1545 euro bij Meubelzorg. Binnen 24 uur bedenkt hij zich en draait de koop terug. Het bedrijf rekent 750 euro annuleringskosten. Is dat terecht? MAX Ombudsman Jeanine Janssen geeft hierop toelichting en beantwoordt garantievragen over een kapotte snelkookpan en over het opzeggen van een dienst voor persoonsalarmering.

'Meldpunt', vrijdag 17 februari om 19.50 uur bij MAX op NPO 2.