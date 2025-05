Vrijdag in 'Meldpunt': gemeentes negeren wettelijke veiligheidseisen trappen

Gemeentes negeren wettelijke veiligheidseisen en controleren na plaatsing van een traplift bijna nooit of een trap nog veilig is. Dit blijkt uit een enquête van 'Meldpunt' onder ruim honderd gemeentes.

Lokale overheden kiezen vaak voor trapliften aan de muurzijde omdat dit de goedkoopste oplossing is, maar gebruikers van de trap lopen hierdoor een groter risico om te vallen.

Ronald Schultze is al anderhalf jaar met de gemeente Rheden aan het steggelen over een traplift, vergoed vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Volgens de gemeente is een traplift aan de muurzijde een adequate oplossing, maar meneer Schultze wil de lift aan de spilzijde. Helemaal als uit onderzoek van bouwkundig expert Nico Scholten blijkt dat een traplift aan de muurzijde onveilig is voor de personen die de trap moeten belopen. Zo is er dan te weinig ruimte om de voeten goed op de traptreden te zetten. Wil meneer Schultze de traplift aan de veilige zijde, dan moet hij zelf de meerkosten van de plaatsing betalen: 2.500 euro. 'Zij gaan voor het geld en ik ga voor de veiligheid. Ik vind dat erg', zegt een broze meneer Schultze over de gemeente Rheden.

Jaarlijks worden naar schatting ongeveer tienduizend liften geplaatst die worden betaald vanuit de Wmo. Uit een enquete van 'Meldpunt' onder meer dan honderd Nederlandse gemeentes blijkt dat bijna de helft van de gemeentes van de desbetreffende trapliftleverancier geen technische tekening voor de plaatsing van de lift krijgt. In driekwart van de gemeentes wordt ook achteraf niet bekeken of de trap na plaatsing van de traplift nog aan de wettelijke veiligheidseisen voldoet. Een aantal trapliftleveranciers bevestigen dat gemeentes vaak kiezen voor de voordelige optie in plaats van een traplift die het veiligste is voor de bewoner. Verantwoordelijk staatssecretaris Vicky Maeijer (PVV) van Langdurige en Maatschappelijke zorg reageert op de enquête. In de studio praat Elles de Bruin over dit onderwerp met letselschadeadvocaat Lidewij Calis en MAX Ombudsman Jeanine Janssen.

