Vrijdag in 'Meldpunt': gemeenten star bij voortijdig plaatsen van mantelzorgwoning

Veel gemeenten zijn terughoudend met het geven van toestemming voor het plaatsen van een mantelzorgwoning als die mantelzorg nog niet direct nodig is. Maar is mantelzorg wŤl direct nodig, dan kan het plaatsen van zo'n woning maanden duren. Mantelzorgers lopen hierdoor vast.

Wat kost zo’n mantelzorgwoning? Is het een goede investering?

Henk (80) en Willy Houwers wonen op een boerderijtje in het buitengebied van Doetinchem. Het huis is al 135 jaar in de familie. Graag slijt het echtpaar hun oude dag daar, dus wil de familie Houwers een mantelzorgwoning op eigen erf laten zetten. Hun dochter verhuist dan met haar gezin naar de boerderij en het oude stel trekt in de kleine mantelzorgwoning. Hun dochter kan zo makkelijk voor Henk en Willy zorgen. Maar de gemeente weigert hiervoor toestemming te geven, want het stel is nu nog niet hulpbehoevend. Hoewel de Rijksoverheid graag ziet dat familie zorgtaken op zich neemt, weigeren veel gemeenten toestemming te verlenen als het gaat om het plaatsen van een mantelzorgwoning als zorg nog niet direct nodig is. Elles de Bruin spreekt hierover met Ginette Klein van MantelzorgNL.

En verder: ruzie tussen gemeente en bewoners over een strookje grond van enkele vierkante meters

Ellen Smits uit Echteld ontvangt een brief waarin ze gesommeerd wordt een stuk grond terug te geven aan de gemeente, of het voortaan te huren. Het gaat om grond waarvan ze al 35 jaar denkt dat het bij haar voortuin hoort. Haar buren denken dat ook. Gemeente en bewoners komen lijnrecht tegenover elkaar te staan en beschuldigen elkaar van landjepik. Een rechtszaak dreigt. MAX Ombudsman Rogier de Haan onderzoekt de zaak en bezoekt de betrokkenen.

'Meldpunt', vrijdag 20 oktober om 19.55 uur bij MAX op NPO 2.