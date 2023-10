Vrijdag in 'Meldpunt': geluidsoverlast door padel

Als paddenstoelen schieten padelbanen uit de grond. Leuk voor de sportbeoefenaars, minder leuk voor de omwonenden. Want padel gaat gepaard met veel lawaai. Moet deze sport niet naar binnen verhuizen?

Twee jaar geleden maakte 'Meldpunt' ook een uitzending over de geluidsoverlast door padel. Sindsdien blijven klachten over padelbanen op de redactie binnenkomen. Sinds januari 2023 zijn er richtlijnen voor de aanleg van padelbanen, maar die blijken tekort te schieten. In tientallen gemeenten is padel een bron van overlast. In Bleiswijk zijn omwonenden het zo zat, dat zij bij de tennisvereniging een schadeclaim van 700.000 euro indienen, ter compensatie van de waardevermindering van hun huizen.

Padel naar binnen verhuizen

Zou deze sport niet naar binnen moeten verhuizen? Padelspeler Robin Sietsma legt in een nieuw indoor padelcomplex het verschil uit tussen binnen en buiten padellen. Elles de Bruin praat er in de studio over door met Erik Roelofsen van de Nederlandse Stichting Geluidshinder en Rob Verhaegen van Meld Overlast Padelbanen.

Verder in 'Meldpunt': Eneco weigert onderhoud geiser uit angst voor asbest

Leni Goor huurt al 33 jaar een geiser die jaarlijks keurig wordt onderhouden. Maar als een monteur vier jaar geleden ziet dat er brandwerende plaatjes om de geiser zitten, gaan de alarmbellen af. De plaatjes zouden wel eens asbest kunnen bevatten. Eneco weigert sindsdien de geiser te onderhouden. Mevrouw haalt zelf de plaatjes weg, maar toch weigert het energiebedrijf onderhoud. Eerst moet ze een dure asbestvrijverklaring overleggen. MAX Ombudsman Jeanine Janssen laat de plaatjes onderzoeken en probeert voor mevrouw tot een oplossing te komen.

'Meldpunt', vrijdag 27 oktober om 20.15 uur bij MAX op NPO 2.