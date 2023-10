Vrijdag in 'Meldpunt': Duizenden Nederlanders zonder huisarts

Duizenden Nederlanders zitten zonder huisarts, terwijl er feitelijk geen huisartsentekort is. Hoe kan dat? En hoe lossen we dat op? Kan kunstmatige intelligentie (AI) uitkomst bieden?

Nederland heeft ruim 15.000 huisartsen, alleen voeren die niet allemaal hun eigen praktijk. Vaak zitten ze met andere huisartsen in een gecombineerde praktijk en werken ze in deeltijd als ZZP'er. Maar mede door de vergrijzing en de toename van taken, krijgen huisartsen het drukker en drukker. Zo’n zestig procent van de huisartsenpraktijken heeft inmiddels een patiëntenstop en hierdoor zitten zeker 3.500 Nederlanders zonder huisarts.

Huisartsenpraktijken vol

Arthur (67) en Coby (72) Verhagen zijn in maart van Zeewolde naar Heerenveen verhuisd. In hun nieuwe woonplaats kunnen ze geen huisarts vinden die hen wil toevoegen aan de praktijk. En dat terwijl er in Heerenveen maar liefst negentien huisartsen werkzaam zijn. Al die praktijken zitten vol; ze nemen geen nieuwe patiënten aan. Soms uit personeelsgebrek, maar soms ook omdat huisartsenpraktijken geen ruimte hebben om hun praktijk uit te breiden. Noodgedwongen doet de familie Verhagen een beroep op hun oude huisarts in Zeewolde voor het krijgen van recepten voor medicatie.

Kunstmatige intelligentie

De redactie van 'Meldpunt' krijgt regelmatig meldingen binnen van kijkers die zonder huisarts zitten. Waardoor komt dit huisartsentekort en wat is hier aan te doen?

Automatisering is één van de oplossingen. Lonneke Reedijk is huisarts in Roosendaal. Zij doet als eerste huisarts in Nederland mee met een proefproject over het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI). Reedijk laat in 'Meldpunt' zien hoe zij AI gebruikt om de urgentie van de hulpvraag van patiënten te bepalen. Over het huisartsentekort, digitale oplossingen en risico’s praat Elles de Bruin in de studio met huisarts Toosje Valkenburg.

En verder: sportschool weigert abonnement te beëindigen

Marjolein Betel is een sportieve vrouw en heeft een abonnement op een sportschool. Iedere dag doet ze mee aan de activiteiten. Niet alleen voor de beweging, maar ook voor de sociale contacten. Covid gooit roet in het eten. De sportscholen gaan dicht en mevrouw Betel wordt zo ziek dat ze in het ziekenhuis wordt opgenomen. Ze knapt op, maar wordt nooit meer de oude. De energie ontbreekt om weer te gaan sporten. Maar de sportschool weigert haar abonnement stop te zetten. MAX Ombudsman Jeanine Janssen onderzoekt de zaak en kijkt waar mevrouw recht op heeft.

'Meldpunt', vrijdag 13 oktober om 19.55 uur bij MAX op NPO 2.