Vrijdag in 'Meldpunt': doorwerken na pensioen loont niet

Sommige gepensioneerden die een paar dagen per week blijven werken, houden daar netto vrijwel niets aan over. Wie naast zijn pensioen bijverdient, levert dat extraatje in door hoge belastingen of, bij lagere inkomens, door het inhouden van toeslagen. Hoe zorgen we ervoor dat doorwerken beter loont? Want doorwerken is nuttig en noodzakelijk.

Ton Klarenbeek (69) werkt na zijn pensionering als machinist bij de NS, drie jaar lang als sluiswachter voor Rijkswaterstaat. Dan komt de Belastingdienst langs met een aanslag van zesduizend euro. En meteen er achteraan volgt een voorlopige aanslag voor 2024 van eenzelfde bedrag. Omgerekend zegt Ton gewerkt te hebben voor vijf euro netto per uur; 'Het grootste deel van wat ik bij de sluis verdiende, heb ik aan de Belastingdienst weer terugbetaald.' Hierop heeft Klarenbeek dit werk neergelegd. 'Meldpunt' ontvangt meer meldingen dat werken naast het pensioen nauwelijks loont.

Door de vergrijzing ontstaat de komende jaren meer krapte op de arbeidsmarkt. De inzet van gepensioneerden is bijna onontkoombaar. Daarnaast is het ook nog eens goed voor de gezondheid. Joan Aptroot (68) was een leven lang stewardess en keek uit naar haar pensioen. De eerste maanden genoot ze van haar vrijheid. Maar al gauw werd ze het wandelen zat en miste ze de sociale contacten van haar werk. Ze is opnieuw aan het werk gegaan, nu als hostess/horecamedewerker in een uitvaartcentrum. Het werk geeft haar energie. 'Het is goed voor je hoofd en je lichaam', zegt Aptroot.

Elles de Bruin praat in de studio over doorwerken na het pensioen met Annet de Lange, hoogleraar duurzame inzetbaarheid en Piet Fortuin van vakbond CNV.

