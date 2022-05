Vrijdag in 'Meldpunt': dodelijke val in of om het huis

Dagelijks overlijden veertien mensen na een val in huis of op straat en belanden 280 ouderen op de Spoedeisende Hulp. Een val heeft voor veel ouderen een enorme impact. Velen blijven kampen met letsel.

Door de vergrijzing van Nederland zal het aantal ouderen dat valt alleen maar toenemen. Over de gevolgen van valpartijen en valpreventie gaat 'Meldpunt' op vrijdag 27 mei om 19.50 uur bij MAX op NPO 2.

Jolijn Meijer is vier keer gevallen; twee keer op straat en twee keer in huis. Wil Haller struikelt op straat en breekt haar pols. Zij mogen van geluk spreken dat ze het hebben overleefd. Begin mei overlijdt kunsthistorica Mary ‘Sis’ van Rossem (78) door een val in de keuken van haar huis. En deze week sterft de Nederlands acteur, regisseur en (toneel)schrijver Eric Schneider door een val.

Per jaar overlijden negen keer meer mensen door een val dan in het geheel in het verkeer. En elke vijf minuten belandt er een 65-plusser op de Spoedeisende Hulp na een val. De prognose is dat het aantal SEH-bezoeken na een valongeval stijgt met 47 procent tot 2050. De zorgkosten als gevolg van een valongeval schoten in 2020 al door de 1 miljard euro. Ook daarom wil de overheid inzetten op valpreventie.

Hoe kun je je huis zo inrichten dat vallen zo min mogelijk gebeurt? Ergotherapeut Nilke Duinkerke bezoekt het huis van mevrouw Meijer en geeft tips. Mevrouw Haller volgt sinds kort een cursus valpreventie.

Elles de Bruin praat door over valgevaar en valpreventie met Saskia Kloet, VeiligheidNL & Nathalie van der Velde, hoogleraar ouderengeneeskunde en voorzitter van het landelijk netwerk valklinieken.

Verder in 'Meldpunt'

Een belastingaanslag van 102.374 euro als gevolg van een saldolijfrente. Mary Kleijwegt sluit in 1996 een lijfrentepolis af als aanvulling op haar oudedagsvoorziening. Over toekomstige uitkeringen van deze lijfrente moet mevrouw in één klap alle belasting betalen. Dit liet MAX Ombudsman Rogier de Haan in april in 'Meldpunt' zien. Mevrouw Kleijwegt kan de belastingen betalen dankzij een extra hypotheek op haar huis. Gek genoeg blijkt dat de Belastingdienst de waarde van haar lijfrente 60.000 euro hoger inschat dan de aanbieder van de lijfrente: Nationale Nederlanden. Rogier de Haan zoekt deze zaak uit en bekijkt wat hij kan betekenen voor mevrouw Kleijwegt en andere gedupeerden met een saldolijfrente.

'Meldpunt', vrijdag 27 mei om 19.50 uur bij MAX op NPO 2.