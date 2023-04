Vrijdag in 'Meldpunt': de onderschatte risico's van een heupoperatie

Van de kwetsbare ouderen die na een heupbreuk geopereerd worden, overlijdt de helft binnen een jaar. In toenemende mate kiezen ouderen er daarom voor zich niet te laten opereren na een heupbreuk.

Waar ligt de grens? Wanneer heeft opereren wel zin en wanneer niet? Daarover gaat 'Meldpunt' op vrijdag 7 april om 19.50 uur bij MAX op NPO 2.

Een heupoperatie na een fractuur moet niet worden onderschat. Niet alleen overlijdt de helft van de kwetsbare ouderen na een heupoperatie, zelfs van de fitte ouderen overlijdt twintig procent binnen een jaar na de operatie. Rob Wolthuis (74) krijgt een nieuwe heup vanwege slijtage. Zelfs deze oud-topsporter heeft moeite met revalideren. Als Henny Joosen-Kleinekoort (83) op hoge leeftijd haar bekken breekt, organiseert de arts een familiegesprek. Haar dochter Monique is hierbij. 'In het meest gunstige geval zou ze misschien nog een beetje kunnen lopen, de kans was veel groter om bedlegerig te worden', zegt Monique. Een paar dagen na de keuze om niet te opereren, overlijdt mevrouw Joosen in een hospice. Nienke Parie (73) heeft naast een gebroken heup ook uitgezaaide kanker. Ook zij kiest ervoor zich niet te laten opereren maar met pijnbestrijding naar een hospice te gaan. Elles de Bruin praat in de studio van Meldpunt door over de risico’s van heupoperaties met traumachirurg Detlef van der Velde, die voorstander is van terughoudendheid met heupoperaties na fracturen bij kwetsbare ouderen.

Verder in 'Meldpunt': uitvaart van vader moeten betalen die je nauwelijks hebt gekend

Esther-Rosalinde Buitenhuis heeft haar vader maar een paar keer gezien in haar leven. Haar ouders gaan uit elkaar als zij nog heel klein is en sindsdien is er nauwelijks contact. In januari 2021 staat de politie voor haar deur om te melden dat haar vader overleden is. Op haar vraag aan de gemeente wie de uitvaart regelt, volgt het antwoord dat de gemeente dat kan doen maar de rekening komt hoe dan ook bij haar terecht. Daarop besluit Esther-Rosalinde de crematie zelf te regelen. Zij wil anderen graag waarschuwen dat je als nabestaande voor dit soort onverwachte kosten kan komen te staan. Mag een gemeente een kind inderdaad verplichten de uitvaart van een ouder te betalen? MAX Ombudsman Rogier de Haan zoekt het uit en doet verslag bij Elles de Bruin.

'Meldpunt', vrijdag 7 april om 19.50 uur bij MAX op NPO 2.