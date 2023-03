Vrijdag in 'Meldpunt': de bloeiende handel in ID-gegevens

Online uw persoonsgegevens achterlaten kan leiden tot identiteitsfraude. Criminelen kopen daarmee op uw naam spullen of sluiten abonnementen af. U betaalt de rekening.

Op internet is een bloeiende handel in identiteitsgegevens en scripts om deze van consumenten te ontlokken. Wat kunt u doen om ID-fraude te voorkomen?

Miranda Heerema (40) reageert op een Facebook-advertentie waarin mensen worden gezocht voor thuiswerk. Ze is geïnteresseerd in extra inkomsten uit werk dat goed te combineren is met haar gezinsleven. Via Whatsapp komt ze in contact met het bedrijf en stuurt op hun verzoek kopieën van haar rijbewijs en bankpas. Ook moet ze via een betaallinkje € 4,50 overmaken, om te bewijzen dat ze serieus interesse heeft in de thuiswerkbaan. De volgende ochtend krijgt Miranda argwaan. In haar bankapp ziet ze dat ze de € 4,50 niet naar het thuiswerkbedrijf heeft overgemaakt, maar aan telefoonaanbieder Belsimpel. Gelukkig is ze er op tijd bij om het abonnement stop te zetten. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) werden in 2021 ruim 100.000 Nederlanders slachtoffer van identiteitsfraude.

'Meldpunt' laat aan ethisch hacker Rik van Duijn de opbrengst van een zoektocht naar online ID-gegevens beoordelen. Van Duijn vertelt wat criminelen hiermee kunnen doen.

Elles de Bruin praat erover door met criminoloog Renushka Madarie en advocaat Nicolette Heijkant.

Verder in 'Meldpunt': gemeente halsstarrig na verkeerde trapliftplaatsing

De gemeente Leudal plaatst een traplift voor de echtgenoot van Rica Creemers-Verstappen aan de brede zijde van de trap. Ze verwijderen hiervoor de trapleuning. Meneer kan nu via de traplift goed omhoog, maar mevrouw Creemers moet nu via de smalle zijde van de trap, zonder leuning de trap op en af. En dat is gevaarlijk. 'Meldpunt' toonde eerder aan dat dit soort trapliftplaatsingen in strijd is met de bouwregels. Desondanks zijn er nog gemeentes die de regels anders interpreteren, zoals de gemeente Leudal. Na tien maanden gesteggel over de plek van de traplift, schakelt de inmiddels wanhopige mevrouw Creemers het tv-programma 'Meldpunt' in. MAX Ombudsman Jeanine Janssen haalt samen met mevrouw verhaal bij de gemeente Leudal.

