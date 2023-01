Vrijdag in 'Meldpunt': Chronisch zieken krijgen minder vergoed

Mensen met een chronische aandoening moeten sinds 1 januari meer zelf betalen en bijbetalen voor medicatie. Dit terwijl ze niet zonder die medicatie kunnen functioneren en artsen daarom deze medicijnen vanwege een medische noodzakelijke behandeling voorschrijven.

Het kost deze patiënten veelal honderden euro’s per maand. Dit is te zien in 'Meldpunt' op vrijdag 20 januari om 19.50 uur bij MAX op NPO 2.

Charita Zevenhoven (32) heeft taaislijmziekte en slikt hiervoor veel medicijnen. Dit is niet alleen medicatie tegen haar ziekte, maar ook medicijnen om bijwerkingen te verhelpen. Bijvoorbeeld het middel Resolor tegen darmverstoppingen, en vitamine D tegen botontkalking. Sinds 1 januari worden deze middelen niet meer vergoed door haar zorgverzekeraar, wat haar maandelijks 175 euro kost.

Kristien Tytgat is maag-darm-leverarts in Amsterdam UMC en vindt het jammer dat deze middelen niet meer worden vergoed: 'Zeker als je bedenkt dat mensen door het gebruik van dat middel een ziekenhuisopname kunnen voorkomen, die is namelijk vele malen duurder.' Over het niet vergoeden van diverse geneesmiddelen praat Elles de Bruin met Marja Ho-dac van nierpatiëntenvereniging NVN.

Verder in 'Meldpunt': geen vervangende camper na autopech

Sanne van den Berg (29) en Jurrian Mijnheer (30) huren afgelopen zomer een luxe camper van een particulier via camperplatform Goboony. Als de camper na zes dagen in Italië stuk gaat, krijgen ze van Goboony als vervangend vervoer een veel kleinere Volkswagen Caddy aangeboden. Het stel gaat hiermee niet akkoord. Omdat ze zelf geen ander passend vervangend vervoer of onderkomen kunnen vinden, breken ze de vakantie af. Het stel wil de huur van de niet genoten dagen terug, maar zowel Goboony als de verhuurder weigeren dit. MAX Ombudsman Jeanine Janssen gaat hierover in gesprek met Mark de Vos van camperplatform Goboony.

'Meldpunt', vrijdag 20 januari om 19.50 uur bij MAX op NPO 2.