Vrijdag in 'Meldpunt': bestolen door je eigen kind

Eén op de twintig ouderen wordt jaarlijks het slachtoffer van ouderenmishandeling. Financieel misbruik door familieleden of zorgverleners komt het meest voor.

Het gaat dan om bankrekeningen die leeg zijn gehaald of waardevolle spullen die zijn ontvreemd. Hoe dit soort diefstal in zijn werk gaat en hoe dit te voorkomen is, is te zien in 'Meldpunt' op vrijdag 14 april om 19.50 uur bij MAX op NPO 2.

‘Yvonne’ (echte naam bij redactie bekend) schrikt als ze toevallig de bankrekening van haar moeder bekijkt. Haar zus, woonachtig in het buitenland, blijkt al maanden met regelmaat bedragen naar haar eigen bankrekening over te maken. Als Yvonne alles bij elkaar optelt, gaat het om tienduizenden euro’s. De zussen raken verwikkeld in een strijd en uiteindelijk krijgt moeder een bewindvoerder. Maar het leed is dan al geschied.

Notaris Leo van Veen is bekend met financieel misbruik van ouderen. Hij maakt maandelijks mee dat nabestaanden hun vermoeden uitspreken dat er mogelijk onterecht geld is ontvreemd door andere familieleden. Als Van Veen dan een onderzoek instelt, komt er in een aantal gevallen daadwerkelijk ellende bovendrijven. Met de verdergaande digitalisering schat de notaris dat financieel misbruik onder ouderen alleen maar groter wordt.

In de studio van 'Meldpunt' praat Elles de Bruin hierover met Lucienne van der Geld, directeur van Netwerk Notarissen, en erfrechtadvocaat Tim Fluitman.

Verder in 'Meldpunt': KLM stort geld tickets op verkeerde bankrekening

Gerrit en Hella Moerman willen in 2022 op vakantie gaan naar Zuid-Afrika. Maar als reisbemiddelaar Van Geldorp Reizen er na de boeking mee ophoudt, willen ze hun geld terug. Ze vragen ook KLM om het geld van de al betaalde vliegtickets terug te storten op hun eigen bankrekening. KLM vindt dat geen probleem, maar stort de ruim 4.000 euro op de rekening van de reisbemiddelaar, die de tickets voor het echtpaar bij KLM had aangeschaft. Het echtpaar staat met lege handen, want Van Geldorp reageert niet op verzoeken om het geld door te boeken naar de familie Moerman. KLM zegt dat het hun beleid is om het geld over te maken op het rekeningnummer vanwaar de tickets zijn betaald. Maar is dat wel juist? MAX Ombudsman Jeanine Janssen duikt in de zaak.

'Meldpunt', vrijdag 14 april om 19.50 uur bij MAX op NPO 2.