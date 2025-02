Vrijdag in 'Meldpunt': alcohol is overal in de supermarkt 

Supermarkten adverteren meer dan ooit voor alcoholische dranken in hun reclamefolders, blijkt uit onderzoek in opdracht van KWF Kankerbestrijding. Daarnaast blijkt uit een steekproef dat alcoholische dranken bij veel filialen door de hele supermarkt heen staan geŽtaleerd.

En dat terwijl supermarkten het Nationaal Preventieakkoord hebben ondertekend voor het terugdringen van problematisch alcoholgebruik. Hoe valt dat met elkaar te rijmen? KWF licht de onderzoeksresultaten toe in 'Meldpunt' op vrijdag 21 februari om 19.50 uur bij MAX op NPO 2.

Tot vijf jaar geleden was Nanja van Vliet (52) verslaafd aan alcohol. Destijds had zij iedere ochtend een kater en zei ze telkens tegen zichzelf: 'Ik ga vandaag niet drinken'. Maar ’s middags, als ze door de supermarkt loopt, zegt een stem tegen haar: neem twee flessen wijn mee. En dat doet ze dan. Mevrouw Van Vliet is nu coach van vrouwen met een alcoholprobleem en weet hoe groot de verleidingen zijn in de supermarkt om alcohol te kopen. Zeker nu alcohol op heel veel plekken buiten het drankpad te vinden is en de folders er vol mee staan. Elles de Bruin spreekt hierover met Dorine Manson, directeur van KWF Kankerbestrijding en met Gaby Perin-Gopie, fractievoorzitter van Volt in de Eerste Kamer.

Verder: hoe definitief is de berekening van een pensioenfonds?

Martin Isarin wil anderhalf jaar eerder met pensioen. Op basis van informatie van het pensioenfonds wordt uitgerekend dat dit kan. Maar als hij anderhalf jaar met pensioen is, krijgt hij te horen van de pensioenbeheerder dat zij een fout hebben gemaakt. Zijn pensioen wordt vanaf dan 350 euro lager. MAX Ombudsman Rogier de Haan geeft antwoord op de vraag: kan het pensioenfonds deze fout op het conto van meneer schuiven?

'Meldpunt', vrijdag 21 februari om 19.50 uur bij MAX op NPO 2.