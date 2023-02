Vrijdag in 'Meldpunt': afscheid van de acceptgiro

Vanaf 1 maart wordt de acceptgirokaart niet meer verstuurd door bedrijven en organisaties en vanaf 1 juni wordt de kaart niet meer geaccepteerd als betaalmiddel.

De 2,6 miljoen bankklanten die moeite hebben met digitaal bankieren, krijgen het hierdoor lastiger. Kan deze grote groep nu en in de toekomst hun bankzaken zelfstandig blijven regelen? Daarover gaat 'Meldpunt' op vrijdag 24 februari.

De afgelopen jaren is het gebruik van acceptgirokaarten hard teruggelopen. Op het hoogtepunt werden er per jaar 300 miljoen acceptgiro’s verwerkt. Nu zijn dat er nog 3 miljoen per jaar. Omdat met dit lage volume de verwerkingskosten te hoog zijn, wordt afscheid genomen van de acceptgirokaart.

Vorige maand becijferde De Nederlandsche Bank dat 2,6 miljoen bankklanten worstelen met de digitale betaalwereld. Dat zijn één op de zes volwassenen. Soms zijn dit ouderen, maar bijvoorbeeld ook laaggeletterden en mensen met een migratieachtergrond. Jelle van der Meer (85) uit Arnhem is een frequent gebruiker van de acceptgirokaart, vooral voor goede doelen. Groot voordeel vindt hij dat ze vooraf al zijn ingevuld. Van internetbankieren moet hij niets hebben. Dus rest nu een handgeschreven bankoverschrijving, die wel blijft bestaan. Maar aangezien zijn handschrift slecht is, vreest hij voor fouten. Bea Janssen (73) uit Maarsen worstelt met hetzelfde probleem.

De banken zetten ondertussen in op het digitaal vaardig maken van hun klanten. Elles de Bruin bezoekt zo’n digitaliseringscursus in een wijkbibliotheek in Zoetermeer. Maar welke verdere lessen trekken de banken uit het rapport van DNB? Blijft het voor wie niet digitaal kan of wil mogelijk om zelfstandig bankzaken te regelen? Elles bezoekt zo’n cursus en praat hierover na met Gijs Boudewijn van Betaalvereniging Nederland en MAX Ombudsman Rogier de Haan.

Verder in 'Meldpunt': problemen met remigratie

Nederlanders die jarenlang in het buitenland hebben gewoond en van wie het paspoort is verlopen, krijgen nauwelijks hun Nederlanderschap meer terug. Jarenlange, ingewikkelde procedures sturen hen van het kastje naar de muur. Dit treft jaarlijks honderden Nederlanders die willen terugkeren, onder wie Karin Michelle Eastwood-Helder uit Australië en Antina Slob uit Brazilië. De Stichting GOED (Grenzeloos Onder Een Dak), probeert hulp te bieden bij remigratie. Elles spreekt hierover door met Antonietta Sgherzi van deze stichting.

