Vrijdag in 'Meldpunt Actueel': VVD over aanpak cybercriminaliteit

donderdag 18 september 2025
Foto: © Jasper van Bladel/MAX 2022

In de derde uitzending van de vijfdelige serie met lijsttrekkers van 'Meldpunt Actueel' gaat Elles de Bruin in gesprek met Dilan Yeşilgöz. Ze bespreekt met haar belangrijke kwesties voor de 50-plusser.

De VVD wil meer geld uitgeven aan veiligheid en defensie, maar wat gaat haar partij doen aan de toenemende digitale onveiligheid, bijvoorbeeld bij internetoplichting? Daarnaast wil de VVD bezuinigen op de zorg, maar ook dat ouderen langer in hun eigen omgeving blijven wonen. Hoe gaat zij dan de zorg in de wijk versterken?


De afgelopen jaren komen ook bij MAX steeds vaker meldingen binnen van mensen die slachtoffer zijn van ID-fraude, spoofing en andere vormen van digitale oplichting. Ook hoort 'Meldpunt Actueel' dat de politie te weinig tijd heeft voor het aannemen en verwerken van de aangiftes hiervan. De VVD wil de straffen voor deze vorm van criminaliteit fors verhogen. Maar gaat de VVD de politie dan ook meer slagkracht geven in de strijd tegen digitale fraude?

Voor onze nationale veiligheid moeten er miljarden euro’s extra naar defensie. De VVD schrijft in haar verkiezingsprogramma dat dit geld kan vrijkomen door te bezuinigingen op de zorg. Die moet efficiënter worden; het basispakket wordt uitgekleed en de eigen bijdrage verhoogd. Maar de roep om zorg wordt vanwege de vergrijzing alleen maar groter. Moet de VVD dan niet juist investeren in de zorg? Elles de bruin gaat in gesprek met Dilan Yeşilgöz.

'Meldpunt Actueel', vrijdag 19 september om 19.50 uur bij Omroep MAX op NPO 2.


Meldpunt Actueel op tv
Vrijdag 19 september 2025 om 19u55  »
NPO 2
Elles de Bruin behandelt kleine en grote consumentenzaken en duikt onder andere in onderwerpen als oplichting bij (internet)aankopen, gesteggel bij digitalisering en schimmigheden binnen pensioenfondsen.
Zaterdag 20 september 2025 om 13u55  »
NPO 2
Met de verkiezingen in aantocht bespreekt Elles de Bruin met lijsttrekkers actuele en belangrijke thema's voor 50-plussers. Dit keer is Dilan Yesilgöz (VVD) te gast.
Vrijdag 26 september 2025 om 19u55  »
NPO 2
Elles de Bruin behandelt kleine en grote consumentenzaken en duikt o.a. in onderwerpen als oplichting bij (internet)aankopen, gesteggel bij digitalisering en schimmigheden binnen pensioenfondsen.
Zaterdag 27 september 2025 om 13u55  »
NPO 2
Elles de Bruin behandelt kleine en grote consumentenzaken en duikt o.a. in onderwerpen als oplichting bij (internet)aankopen, gesteggel bij digitalisering en schimmigheden binnen pensioenfondsen.

Persbericht Omroep MAX
https://www.maxmeldpunt.nl/
Kijktip van de dag

'Telefacts' - Birgit Van Mol (VTM)

Volgens de recentste cijfers van de WHO zijn 160 miljoen kinderen en jongeren tussen de 5 en de 19 jaar echt obees. In de EU zijn 33% van de kinderen obees. Velen beseffen niet wat ultrabewerkt voedsel met het lichaam doet. En als je overal om je heen reclame ziet voor ongezonde producten, dan is het ook veel moeilijker om andere keuzes te maken. Twee Spanjaarden die naar de VS verhuisden, zagen meteen wat die andere eetcultuur deed met hun lichaam. Ze willen nu anderen helpen om niet in diezelfde val te trappen.

'Telefacts', om 22.50 uur bij VTM.

