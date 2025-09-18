Vrijdag in 'Meldpunt Actueel': VVD over aanpak cybercriminaliteit

In de derde uitzending van de vijfdelige serie met lijsttrekkers van 'Meldpunt Actueel' gaat Elles de Bruin in gesprek met Dilan Yeşilgöz. Ze bespreekt met haar belangrijke kwesties voor de 50-plusser.

De VVD wil meer geld uitgeven aan veiligheid en defensie, maar wat gaat haar partij doen aan de toenemende digitale onveiligheid, bijvoorbeeld bij internetoplichting? Daarnaast wil de VVD bezuinigen op de zorg, maar ook dat ouderen langer in hun eigen omgeving blijven wonen. Hoe gaat zij dan de zorg in de wijk versterken?

De afgelopen jaren komen ook bij MAX steeds vaker meldingen binnen van mensen die slachtoffer zijn van ID-fraude, spoofing en andere vormen van digitale oplichting. Ook hoort 'Meldpunt Actueel' dat de politie te weinig tijd heeft voor het aannemen en verwerken van de aangiftes hiervan. De VVD wil de straffen voor deze vorm van criminaliteit fors verhogen. Maar gaat de VVD de politie dan ook meer slagkracht geven in de strijd tegen digitale fraude?

Voor onze nationale veiligheid moeten er miljarden euro’s extra naar defensie. De VVD schrijft in haar verkiezingsprogramma dat dit geld kan vrijkomen door te bezuinigingen op de zorg. Die moet efficiënter worden; het basispakket wordt uitgekleed en de eigen bijdrage verhoogd. Maar de roep om zorg wordt vanwege de vergrijzing alleen maar groter. Moet de VVD dan niet juist investeren in de zorg? Elles de bruin gaat in gesprek met Dilan Yeşilgöz.

'Meldpunt Actueel', vrijdag 19 september om 19.50 uur bij Omroep MAX op NPO 2.