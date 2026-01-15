Vrijdag in 'Meldpunt Actueel': mantelzorgers overbelast maar overheid vraagt hen meer te doen

Eric Goens laat professionele huurmoordenaar aan het woord in 'Dealen met Coke'
donderdag 15 januari 2026
Foto: © Jasper van Bladel/MAX 2022

Het aantal mantelzorgers dat door overbelasting uitvalt, neemt toe. De FNV verzamelde onder haar leden meldingen van overbelaste mantelzorgers en komt vrijdag bij 'Meldpunt Actueel' met alarmerende resultaten.

Door de overbelasting kunnen mantelzorgers ook hun reguliere werk niet meer doen. Die uitval heeft consequenties voor de mantelzorger zelf, voor de mantelzorg-ontvangers en voor  werkgevers. Toch wil de overheid dat er meer mantelzorg gegeven gaat worden én dat mantelzorgers meer uren gaan werken in een reguliere baan. Maar het mantelzorgsysteem kraakt in zijn voegen en lijkt op deze manier niet houdbaar.


In 'Meldpunt Actueel' vertellen mantelzorgers Wendie en Sarike over hun ervaringen met de toenemende zwaarte van het zorgen voor hun naasten en de consequenties die dat voor henzelf heeft. Want niet alleen fysiek kan mantelzorg belastend zijn, ook mentaal vraagt het veel. Ook de combinatie met werk en de mogelijkheden die de werkgever biedt spelen een rol in het overeind houden van de mantelzorger.

'Meldpunt Actueel', vrijdag 16 januari om 19.50 uur bij MAX op NPO 2.


Meldpunt Actueel op tv
Zaterdag 17 januari 2026 om 14u00  »
NPO 2
Deze keer over mantelzorgers die uitvallen omdat ze werk en mantelzorg niet meer kunnen combineren. Wat betekent dat voor de mantelzorger en voor de werkgever?
Vrijdag 16 januari 2026 om 19u50  »
NPO 2
Deze keer over mantelzorgers die uitvallen omdat ze werk en mantelzorg niet meer kunnen combineren. Wat betekent dat voor de mantelzorger en voor de werkgever?
Vrijdag 23 januari 2026 om 19u50  »
NPO 2
Elles de Bruin behandelt kleine en grote consumentenzaken en duikt onder andere in onderwerpen als oplichting bij (internet)aankopen, gesteggel bij digitalisering en schimmigheden binnen pensioenfondsen.

