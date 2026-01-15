Vrijdag in 'Meldpunt Actueel': mantelzorgers overbelast maar overheid vraagt hen meer te doen
Het aantal mantelzorgers dat door overbelasting uitvalt, neemt toe. De FNV verzamelde onder haar leden meldingen van overbelaste mantelzorgers en komt vrijdag bij 'Meldpunt Actueel' met alarmerende resultaten.
Door de overbelasting kunnen mantelzorgers ook hun reguliere werk niet meer doen. Die uitval heeft consequenties voor de mantelzorger zelf, voor de mantelzorg-ontvangers en voor werkgevers. Toch wil de overheid dat er meer mantelzorg gegeven gaat worden én dat mantelzorgers meer uren gaan werken in een reguliere baan. Maar het mantelzorgsysteem kraakt in zijn voegen en lijkt op deze manier niet houdbaar.
In 'Meldpunt Actueel' vertellen mantelzorgers Wendie en Sarike over hun ervaringen met de toenemende zwaarte van het zorgen voor hun naasten en de consequenties die dat voor henzelf heeft. Want niet alleen fysiek kan mantelzorg belastend zijn, ook mentaal vraagt het veel. Ook de combinatie met werk en de mogelijkheden die de werkgever biedt spelen een rol in het overeind houden van de mantelzorger.
'Meldpunt Actueel', vrijdag 16 januari om 19.50 uur bij MAX op NPO 2.
https://www.maxmeldpunt.nl/
Nicolas krijgt in Polen onverwacht gezelschap van vrijgezel Tine. Nicole belandt in Oostenrijk bij de spraakzame B&B-uitbater Dirk. Benjamins complimenten vallen in Zürich niet overal in goede aarde bij kinderoppas Inn.
'Winter Vol Liefde', om 20.40 uur op VTM.