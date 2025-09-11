Vrijdag in 'Meldpunt Actueel': D66 wil buitenlandse werknemers werven

Zoon van Wendy Van Wanten spreekt voor het eerst openlijk over vader prins Laurent in exclusieve VTM-docu
donderdag 11 september 2025
Foto: © Jasper van Bladel/MAX 2022

Rob Jetten (D66) is de tweede gast in de serie van vijf uitzendingen met lijsttrekkers van 'Meldpunt Actueel'. Met hem bespreekt Elles de Bruin belangrijke kwesties voor de 50-plusser.

Deze week gaat het over het aantrekken van buitenlandse arbeidsmigranten, voor onder meer de zorg en de verruiming van de euthanasiewet.


De Portugese Daniëla Silva werkt in de ouderenzorg en heeft haar draai gevonden. Een voorbeeld voor D66 en daarom kijkt deze partij ook over de landsgrenzen om de ruim 60.000 vacatures in de zorg op te vullen. Tegelijkertijd zijn de misstanden rond arbeidsmigratie nog steeds aan de orde van de dag. En daar waar andere partijen er alles aan doen om de migratie naar Nederland zo laag mogelijk te houden, wil D66 juist extra medewerkers uit het buitenland werven. In 'Meldpunt Actueel' de vraag hoe Jetten de misstanden denkt op te lossen en waar hij die arbeidsmigranten wil huisvesten.

Verder aandacht voor de wens van D66 om euthanasie uit het strafrecht te halen. Artsen kunnen nu nog strafrechtelijk vervolgd worden als ze de richtlijnen van de euthanasiewet niet voldoende hebben gevolgd. De partij van Jetten wil de artsen hiervoor beschermen en vindt dat de medische tuchtrechter voldoende is. Artsenfederatie KNMG heeft bezwaren tegen het voorstel van D66, omdat ze vinden dat artsen niet zozeer moeite hebben met het strafrecht, maar vaker morele bezwaren hebben bij bijvoorbeeld euthanasie bij patiënten met (beginnende) dementie.

'Meldpunt Actueel', vrijdag 12 september om 19.50 uur bij Omroep MAX op NPO 2.


Persbericht Omroep MAX
https://www.omroepmax.nl/
