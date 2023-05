Vrijdag in de 300ste 'Meldpunt': onbegrip over hoge tarieven van de mondhygiënist

Een half uurtje in de stoel van de mondhygiënist en de rekening bedraagt al gauw zo'n 130 euro. Hoe kan het dat gebitsreiniging zo duur is?

De tarieven van mondhygiënisten zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. Desondanks is de verontwaardiging over de gepeperde rekeningen groot. Daarover gaat de 300ste uitzending in 12,5 jaar 'Meldpunt' op vrijdag 5 mei om 19.50 uur bij MAX op NPO 2.

'Ik ga niet meer. Ik vind de mondhygiënist gewoon te duur': Tonia van Dijkhuizen windt er geen doekjes om. Ze heeft inmiddels vier mondhygiënisten gehad en sinds augustus vorig jaar gaat ze niet meer. De rekeningen kreeg ze telkens digitaal binnen en waren steeds rond de 150 euro. Opvallend was dat ze een keer een afspraak maakte van een uur, maar door tijdsgebrek propte de behandelaar alles in een half uur. De rekening was echter die van een uur. Ook Rob Peeters maakt zich druk over de hoge kosten voor mondzorg. 'Ik betaal voor 20 minuten in de stoel 80 euro. Dat is per uur 240 euro. Volgens mij zijn dat tarieven die een advocaat in rekening brengt.'

Uit een enquête onder het MAX Opinie Panel blijkt dat 57 procent van de deelnemers de mondhygiënist te duur vindt.

Elles de Bruin gaat langs bij mondhygiënist Yousif Azzawi en ontvangt in de studio van 'Meldpunt' Dagmar Else Slot, hoogleraar Preventie in de Mondzorg aan het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA).

Verder in 'Meldpunt': Pensioenfonds Bouw weigert pensioenruil

Hans Kremer (63) werkt tientallen jaren als timmerman bij een familiebedrijf maar is nu ongeneeslijk ziek. Hij weet niet hoe lang hij nog zal leven. Zijn vrouw Belinda (57) heeft zelf geen pensioen opgebouwd. Om haar een hoger nabestaandenpensioen te geven wil meneer Kremer een deel van zijn ouderdomspensioen inruilen. Die mogelijkheid staat al jaren in de Pensioenwet. Toch weigert Pensioenfonds Bouw hieraan mee te werken. MAX Ombudsman Rogier de Haan zoekt uit wat de rechten van het stel zijn.

12,5 jaar 'Meldpunt'

Komende vrijdag is de laatste uitzending in dit voorjaarsseizoen van 'Meldpunt'. Dat is na 12,5 jaar 'Meldpunt' precies de 300ste uitzending. 'We hebben dit seizoen uitstekende kijkcijfers en iedere week een behoorlijke respons van ons publiek', zegt Elles de Bruin. 'Wekelijks ontvangen we honderden mailtjes met meldingen en tientallen handgeschreven brieven. Dat toont aan dat er blijvene noodzaak is voor ons tv-programma. De kracht van onze titel is dat we heel dicht op de burger zitten. En dat die kijker ook invloed heeft op het programma en soms zelfs actief meewerkt met ingestuurde filmpjes. Verder is Meldpunt oplossingsgericht. Het geeft een bevredigend gevoel dat we iedere week zaken kunnen rechtzetten en het publiek hierover informeren. Dat blijven we de komende jaren doen.'

