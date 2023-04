'VPRO Tegenlicht': Stem van de natuur

Luisteren wij eigenlijk wel écht naar de natuur en geven we de natuur genoeg stem? 'VPRO Tegenlicht' verkent de nieuwste wetenschappelijke ontdekkingen over het innerlijke leven en gedrag van dieren en gaat in op ethische vragen over hoe we deze kennis zouden moeten gebruiken.

Van dierencommunicatie en emoties tot rechten voor de natuur, deze uitzending vraagt wat onze verantwoordelijkheid als mens is om te handelen naar wat we weten over dieren en hun plaats in de wereld. Kunnen we onszelf die verantwoordelijkheid toevertrouwen?

Kraaien lossen puzzels op. Bijen vertonen speelgedrag. Walvissen hebben een complexe taal. We doen de ene na de andere verbijsterende ontdekking over dieren. Maar tegelijkertijd holt de biodiversiteit in onze vervuilde ecosystemen hard achteruit. In Nederland staat bijna de helft van alle soorten onder druk. Als we zo doorgaan leven de enige dieren op aarde straks in varkens- en kippenstallen. Hoe stoppen we die achteruitgang? Hoe brengen we de wilde dieren terug? En hoe zorgen we dat dieren een goed leven kunnen leiden?

'VPRO Tegenlicht' luistert de hele maand april naar de natuur in en schijnt haar licht op wetenschappers die met kunstmatige intelligentie dierentalen proberen te ontcijferen, ethici die dierenleed in kaart proberen te brengen, en juristen die ecosystemen tot rechtspersonen willen maken. Op de biodiversiteitstop van de Verenigde Naties werd recentelijk alarm geslagen over de staat van onze ecosystemen en biodiversiteit. Zal meer kennis van dieren en planten en watermassa’s ook maken dat we daar beter voor gaan zorgen? En dat we het beschermen? Waarom naar Mars als er op aarde nog zoveel meer intelligent leven te ontdekken is?

Met o.a. bioloog Tom Mustill, computerwetenschapper Michael Bronstein, gedragsecoloog Samadi Galpayage, ethicus Bob Fischer, psycholoog Diana Reiss, milieu-jurist Jessica den Outer, founding partner van Maas Cleanup Noï Boesten en ecosysteem-activist Cathy Miorelli

Regie: Stéphane Kaas

Research: William de Bruijn, Arnout Arens

Productie: Marie Schutgens

Eindredactie: Geert Rozinga, Jasper Koning

Thema van de maand april: Stem van de natuur

In de maand april verkent 'VPRO Tegenlicht' de nieuwste wetenschappelijke ontdekkingen over het innerlijke leven en gedrag van dieren en gaat in op ethische vragen over hoe we deze kennis moeten gebruiken. Houd de website, socials en podcastplatforms in de gaten voor meer verhalen over dit thema.

'VPRO Tegenlicht: Stem van de natuur', donderdag 20 april om 20.20 uur bij de VPRO op NPO 2 en vanaf zaterdag 15 april te streamen via vpro.nl/tegenlicht of NPO Start.