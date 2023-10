'VPRO Tegenlicht': de wegwerpmaatschappij

Nu de roep om duurzaamheid en het behoud van onze planeet steeds luider wordt, staan we voor een cruciale uitdaging: hoe repareren we onze kapotte consumptiemaatschappij? 'VPRO Tegenlicht' duikt in deze prangende kwestie en volgt fanatieke burgers, avontuurlijke ondernemers, topontwerpers en megarecyclers die allen werken aan een wereld zonder wegwerptroep.