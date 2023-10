Voorbereidingen voor logeerweek in volle gang bij 'Boer Zoekt Vrouw Europa'

De boerderij gezellig maken, drie logeerbedden opmaken, lekkere boodschappen in huis halen en een heerlijk ontvangstmaal maken.

Bernice, Claudia, Haico, Piet en Richard steken de handen uit de mouwen om hun logees zo aangenaam mogelijk te ontvangen. Ze kijken er allemaal erg naar uit om hun dates weer te zien. Zal er de komende week liefde opbloeien?

De verf in haar nieuwe huis is nog maar net droog wanneer de drie mannen bij Bernice op de stoep staan. Ype Jacob, Johan en Yorick komen naar Zweden om hun gevoelens voor de jonge boerin te onderzoeken. Na aankomst wordt het drietal meteen ondergedompeld in het boerenleven en helpen ze Bernice een handje in de koeienstal.

'Ik heb er heel erg naar uitgekeken. Ik kan niet wachten!', zegt Claudia. Ze ontvangt Paul, René en Bob dan ook met open armen in ‘la douce France’. Na een dag hard werken op de boerderij worden er bij zonsondergang diepgaande gesprekken gevoerd. Staat Claudia wel open voor een nieuwe liefde?

Haico’s ouders gaan een weekje het huis uit zodat Haico voldoende ruimte heeft voor zijn drie dates. Ellen, Jasmijn en Wendy reizen af naar Denemarken om de boer en het boerenleven te ontdekken. Na het ontvangst zit de sfeer zit er al snel goed in, waardoor de vragen aan Haico steeds persoonlijker worden.

Richard ontvangt Marlies, Marijke en Robin op zijn grote erf in Slowakije. Speciaal voor de dames heeft hij zijn huis een make-over gegeven. Na aankomst proosten ze op een mooie logeerweek en bereidt Richard voor het eerst in zijn leven een vegetarisch gerecht, omdat één van zijn dates 'vegetarisch is aangelegd', aldus Richard.

Piet heeft de rode loper uitgerold voor Anke, Eugenie en Gea. De komende week gaan zij elkaar beter leren kennen op de boerderij van Piet net over de grens in Duitsland. De dames steken hun enthousiasme niet onder stoelen of banken bij het wederzien met de goedlachse boer. Maar zal hij deze week wel meer interesse in hen tonen?

Ook voor de logees is het de start van een spannende week. Hoe is het om 24 uur per dag op de boerderij van je lievelingsboer te zijn? Is het gevoel wederzijds? En lonkt het leven over de grens of verlangen ze al snel terug naar hun eigen huis?

'Boer zoekt vrouw Europa', zondag 8 oktober om 20.25 uur bij KRO-NCRV op NPO 1.