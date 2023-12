'Volle Zalen' zondag over Karsu

'Wij zijn als gezin met elkaar ook gewoon vier vrienden. Ik gun iedereen zo'n band met zijn of haar ouders. Ik vind dat goud waard.'

In een muzikale uitzending van 'Volle Zalen' op Oudejaarsavond ontmoet presentator Cornald Maas zangeres Karsu Dönmez. De ster van Karsu is snel rijzende. Ze raakte tv-kijkend Nederland met haar emotioneel geladen lied dat ze tijdens de benefietavond voor Turkije zong. Ze gaf een succesvol kookboek uit en presenteerde op tv- zender 24Kitchen een eigen reeks over de Turkse keuken.

'Volle Zalen' reist met de zangeres mee naar een optreden in Istanbul voor een uitzinnig publiek. Ook ontmoet Maas Karsu in concertzaal Het Bimhuis in Amsterdam, waar de veelzijdige zangeres achter de piano plaatsneemt. Hoe kijkt ze terug op dit jaar waarin er zowel veel succes als verdriet was? En hoe beïnvloedt dat haar persoonlijk en haar werk? Samen met Maas bekijkt ze fragmenten van zangeressen waar ze fan is, onder wie Aretha Franklin en Wende. Ook haar ouders en verloofde Mike komen aan het woord. En natuurlijk brengt Karsu samen met Cornald Maas een toost uit op het nieuwe jaar!

'Volle Zalen: 'Karsu', zondag 31 december om 20.10 uur bij AVROTROS op NPO 2.