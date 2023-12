'Volle Zalen' woensdag met Saman Amini

'Het is niet eerlijk als ik zeg dat mijn minderwaardigheidscomplex komt door Nederland en het asielbeleid. Het begon eerder, bij mijn vader in Iran.'

Acteur, cabaretier en theatermaker Saman Amini wil ‘de best geïntegreerde allochtoon na Maxima worden’, maar zal hij er ooit echt bijhoren? Wie is Saman Amini en hoe is hij opgegroeid? Samen met Cornald Maas brengt hij een bezoek aan een voormalig AZC waar hij lange tijd woonde en waar hij leerde met zijn vuisten voor zichzelf op te komen. De ‘vechtersbaas’ werd weggestuurd van zijn eerste theaterles, maar kreeg een tweede kans. Hoe heeft theater hem de weg gewezen?

Amini kreeg dit jaar de Charlotte Köhler aanmoedigingsprijs toegekend door het Cultuurfonds. Zijn solovoorstelling Saman Amini’s Integratieplan werd genomineerd voor de Neerlands Hoop Cabaretprijs en op het Nederlands Theaterfestival gerekend tot de beste voorstellingen van het jaar. In deze voorstelling confronteert de in Iran geboren Amini de bezoeker met zijn persoonlijke levensverhaal. Hij houdt zijn publiek een spiegel voor, met harde grappen, maar ook met zelfspot. Iedereen voelt de pijn of op zijn minst het ongemak. Saman Amini doet zijn persoonlijke verhaal in 'Volle Zalen' in het jaar dat het kabinet is gevallen over het asielbeleid.

