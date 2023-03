Volkszangers gaan knikkeren in nieuw seizoen 'Marble Mania'

'Marble Mania' is terug! Ook in het derde seizoen van de primetimefamilieshow spelen de deelnemende BN'ers de leukste behendigheidsspellen en racen hun knikkers over indrukwekkende geluksbanen.

In elke aflevering strijden drie BN'ers tegen elkaar. In de eerste aflevering zijn dat volkszangers Thomas Berge, Frans Duijts en Wolter Kroes. Wie van hen is de meest behendige knikkeraar - en wie heeft het meeste geluk? Wie haalt welk bedrag op voor een goed doel? 'Marble Mania' wordt ook dit seizoen gepresenteerd door Winston Gerschtanowitz.

Naast de volkszangers komen in het derde seizoen de volgende BN’ers in actie: bekende Urkers Teun, Tony en Greetje, rappers Donnie, Gers Pardoel en Glen Faria, autocoureurs Tom Coronel, Tim Coronel en Giedo van der Garde, FOMO Show-jongens Daan Boom, Jasper Demollin en Tobias Camman en sporters Michel Mulder, Ronald Mulder en Chatilla van Grinsven.

In 'Marble Mania' draait het om behendigheid en geluk! In elke ronde spelen de bekende knikkeraars, allemaal met hun eigen kleur knikker, altijd eerst een behendigheidsspel. Hoe beter ze spelen, hoe groter hun kansen in de geluksrace. De races worden uiteraard weer van enthousiast commentaar voorzien door Jack van Gelder. De knikkeraar die het beste presteert op de geluksbanen, verdient de meeste punten en start met de meeste knikkers in de grote finale. Hier is geld te winnen voor een goed doel. De grote vraag is: wie wint hoeveel?

'Marble Mania' wordt geproduceerd door Talpa Entertainment Productions. Het programma verscheen in België, Frankrijk en Duitsland al op de buis. Het derde seizoen van 'Murmel Mania', de Duitse versie, is net uitgezonden.

'Marble Mania', vanaf 18 maart iedere zaterdagavond, aansluitend op 'Lachen om Home Video’s', om 20.30 uur op SBS6 en KIJK.nl.