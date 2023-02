Volgende week in 'Kunststof Radio': Erik van Muiswinkel, Karin Bloemen en Joy Delima

'Kunststof Radio' is er maandag tot donderdag bij de NTR op NPO Radio 1. Benieuwd wie er deze week langs komt? Je leest het nu hier!

Maandag 13 februari – Erik van Muiswinkel, cabaretier en acteur

‘De taal is van iedereen. Niet alleen van literaire grootmeesters, maar ook van de zesjarige die haar eerste gedicht schrijft’. Cabaretier Erik van Muiswinkel staat in de theaters met zijn voorstelling ‘Moojen ligjes in de lugt’, een voorstelling van en voor liefhebbers van de Nederlandse taal.

Presentatie: Gijs Groenteman

Dinsdag 14 februari – Karin Bloemen, cabaretière en zangeres

Cabaretière Karin Bloemen viert in 2023 haar 40 jarige jubileum op de planken. Ze speelt maar liefst vijf verschillende shows, met onder andere een bijdrage van het Metropole Orkest waarin verschillende liedjes uit haar carrière voorbijkomen. Daarnaast verschijnt het boek ‘Met vlag en wimpers’ waarin ze terug kijkt op haar hoogte- en dieptepunten.

Presentatie: Frénk van der Linden

Woensdag 15 februari – Joy Delima, actrice en schrijver

Op 14 februari verschijnt het boek ‘Goed Komen: Een seksuele queeste’ van schrijver en actrice Joy Delima, een bundeling van de columns die ze schreef voor Volkskrant Magazine. Met kwetsbaarheid, humor en volledige openheid schrijft ze over haar zoektocht naar seksueel genot. Delima is bekend van haar hoofdrollen in series als ‘Dirty Lines’ en ‘Rampvlucht’.

Presentatie: Elisabeth van Nimwegen

Donderdag 16 februari - Geen uitzending wegens voetbal

'Kunststof Radio', maandag 13 februari t/m donderdag 16 februari tussen 19.00 en 20.00 uur bij de NTR op NPO Radio 1.