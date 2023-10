Volg de Tweede Kamerverkiezingen bij 'Nieuwsuur'

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen komt 'Nieuwsuur' (NOS/NTR) in november met speciale uitzendingen. Centraal staan thema-afleveringen rondom de grootste politieke partijen.

Daarbij wordt de lijsttrekker geïnterviewd, zal de partij worden ontleed aan de hand van verkiezingsprogramma en stemgedrag en komen kiezers uit eigen kring aan bod over verwachtingen, ambities en kritiek.

Interviews lijsttrekkers

'Nieuwsuur' zal in campagnetijd verslag doen van de actualiteit, maar wil daarnaast de schijnwerper richten op de inhoudelijke standpunten, achtergronden en stemgedrag van de partijen. Met de thema-uitzendingen en de een-op-een gesprekken wil 'Nieuwsuur' kiezers zo goed mogelijk informeren. Trefwoorden in de journalistieke aanpak van de programma’s zijn: informatief, serieus, diepgravend, kritisch, open en onderzoekend.

Veertien politieke partijen hebben definitief toegezegd om deel te nemen aan de interviews met de lijsttrekkers. De partijen werden uitgenodigd op basis van het gemiddelde van het huidig zetelaantal in de Tweede Kamer en de stand in de Peilingwijzer. Vijf kleinere partijen als onderdeel van de reguliere uitzending, de negen grootste partijen in thema-uitzendingen in de verkiezingsstudio van 'Nieuwsuur'. De uitzendingen zijn te zien tussen 1 november en 17 november aanstaande. Ook de SGP was op grond van de criteria uitgenodigd, maar die partij zag af van deelname.

'Nieuwsuur'-anchors Mariëlle Tweebeeke en Jeroen Wollaars zullen de lijsttrekkers ondervragen. Politiek duider Arjan Noorlander analyseert de partijen, onder meer aan de hand van kiezersonderzoek door Ipsos. Uiteraard zal 'Nieuwsuur' in de reguliere uitzendingen ook aandacht besteden aan overige partijen die meedoen aan de verkiezingen.

Buiten het Binnenhof

Naast aandacht voor de politieke partijen en hun lijsttrekker op het Binnenhof, is 'Nieuwsuur' ook in het land bij de kiezers. Verslaggever Jan Eikelboom en redacteuren Cecile van de Grift en Naomi Menelik gaan in de reportageserie 'Buiten het Binnenhof', vanaf eind oktober, op zoek naar het antwoord op de vraag hoe het Nederlandse electoraat aankijkt tegen de politiek in het afgelopen jaar en wat de verwachtingen zijn.

NPO Start

'Nieuwsuur' maakt daarnaast voor NPO Start en online een reeks inhoudelijke en verdiepende achtergrondproducties over de belangrijkste maatschappelijke thema’s bij de verkiezingen.

Schema thema-uitzendingen politieke partijen in 'Nieuwsuur' (21.30 - 22.15 uur op NPO 2)

VVD/Yeşilgöz vrijdag 17 november

GL/PvdA/Timmermans donderdag 16 november

BBB/Van der Plas woensdag 15 november

PVV/Wilders dinsdag 14 november

D66/Jetten maandag 13 november

NSC/Omtzigt zaterdag 11 november

PvdD/Ouwehand vrijdag 10 november

SP/Marijnissen donderdag 9 november

CDA/Bontenbal woensdag 8 november



Kleinere partijen in reguliere uitzendingen (helft uitzending, 21.30-22.10 uur op NPO 2)

Volt/Dassen dinsdag 7 november

JA21/Eerdmans maandag 6 november

CU/Bikker vrijdag 3 november

FvD/Baudet donderdag 2 november

DENK/Van Baarle woensdag 1 november