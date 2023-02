'Voeding en ons Brein' gaat vrijdag over geur

Lekker eten kan je intens gelukkig maken. Maar hoe belangrijk is voedsel voor ons brein? En wat kunnen we doen met onze voeding om dat brein en ons lichaam zo gezond mogelijk te houden? Dat ontdekt Janny van der Heijden in de nieuwe serie: 'Voeding en ons Brein'.

Samen met toponderzoekers test Janny hun inzichten in de praktijk. Voeding en ons brein is elke vrijdag om 16.15 uur te zien bij MAX op NPO 1 en de hele serie is nu al te bekijken op NPO Start. Welke invloed hebben onze zintuigen op de eetkeuzes die we maken? Janny onderzoekt het in haar wekelijkse podcast: Janny over prikkels.

'Voeding en ons Brein' aflevering 2: Geur (vrijdag 17 februari om 16.15 uur bij MAX op NPO 1)

Wat doet de geur van eten in je hersenen en hoe belangrijk is het voor je smaak? Daarvoor gaat Janny naar het Reuk- en smaakcentrum op de Wageningen Universiteit. In een zorgcentrum test ze bij de bewoners wat geur doet met hun emoties en herinneringen. En ze ontdekt hoe je geur kunt inzetten om mensen gezonder te laten eten.

Podcast 'Janny over prikkels'

Elke dag maken we zo’n tweehonderd eetkeuzes: bewust en onbewust. In de podcast 'Janny over Prikkels' van Omroep MAX en NPO 1 onderzoekt Janny van der Heijden hoe we dagelijks worden beïnvloed in onze eetgewoontes. De voedingsmiddelenindustrie, supermarkten en ook reclames spelen daar handig op in. Daarbij worden ál onze zintuigen aan het werk gezet. Hoe worden wij elke dag verleid tot het maken van (on)gezonde keuzes? En hoe kan je deze prikkeling inzetten om juist gezonde keuzes te maken? In vijf afleveringen komen de vijf zintuigen aan bod. De eerste aflevering staat inmiddels online en is te beluisteren via alle podcastapps en MAX Vandaag.

'Voeding en ons Brein', elke vrijdag om 16.15 uur bij MAX op NPO 1.