'Vlogmania Kerstspecial': Hoe komt vloggend Nederland de feestdagen door?

Vloggers zijn geweldige mensen. Het zijn de supersterren van vandaag. En ze hebben fans, met wie ze Šlles delen. Na twee succesvolle seizoenen keert 'Vlogmania' op zondag 24 december terug met de 'Vlogmania Kerstspecial', waarin de trouwe volgers worden meegenomen in de feestelijke voorbereidingen.

Opnieuw wordt de vloggende Nederlander op de hak genomen, ditmaal in het decor van de kerstdagen. De inmiddels bekende personages (gespeeld door o.a. Ilse Warringa en Ruben van der Meer) staan garant voor herkenbare vlogparodieën voor de hele familie. Van cadeaupranks met nepdrollen tot reviews van zoete voetenkrabbertjes - alles komt voorbij in het leven van de vloggers.

De vertrouwde vloggers zijn weer van de partij: de familie Kick doet een poging om de kerstlunch bij oma naar een hoger niveau te tillen met een gewaagde stunt, de doorgewinterde reviewer Martin geeft zijn kritische blik op sneeuwspray, en Ans en Johan presenteren een spectaculaire kerst challenge. Ondertussen ontroert tienervlogger Jaylinn zichzelf met haar kerstactie en brengt Tony kerst tot een muzikaal hoogtepunt met zijn kerstalfabet.

Cast:

Ilse Warringa

Ruben van der Meer

Alex Klaasen

Tina de Bruin

Rop Verheijen

Arjan Ederveen

Kees Hulst

Marjan Luif

Sarah Bannier

In 'Vlogmania' wordt vloggend Nederland een spiegel voorgehouden. Naast de vlogs zelf, krijgen we ook een inkijkje in het dagelijks leven van de vloggers.

Het scenario en de regie zijn weer in handen van David en Simon Groen, die ook verantwoordelijk zijn voor de Klokko commercial parodieën in 'Het Klokhuis'.

'Vlogmania Kerstspecial', zondag 24 december om 17.45 uur bij de NTR op NPO 3.