Vierdelige dramaserie over waargebeurde verdwijningszaak bij MAX

Gevangenisbewaker John Darwin zet zijn eigen dood in scène om met verzekeringsgeld faillissement te voorkomen. Zijn zoons weten van niets, alleen zijn vrouw zit in het complot.

John raakt 'vermist' na een kano-ongeluk. Weten ze de verzekering en de politie te slim af te zijn?

John en Anne Darwin zitten diep in de schulden en raken bijna failliet. John komt met een plan om zijn eigen dood in scène te zetten en zo het geld van zijn levensverzekering te krijgen. De list lukt en de verzekering komt door met betalingen. Na enige tijd komt John weer boven water en doet alsof hij aan geheugenverlies lijdt. Het verhaal krijgt nog een staartje wanneer journalist David nattigheid ruikt.

De vierdelige dramaserie is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van John en Anne Darwin. John was vijfenhalf jaar vermist, waarna hij gearresteerd werd voor fraude.

'The Thief, his Wife and the Canoe', vanaf maandag 9 januari om 20.30 uur bij MAX op NPO 2.