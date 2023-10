'Vier Handen Op Eén Buik' vertelt het verhaal van Romy

Romy is 18 jaar als ze onverwachts zwanger raakt van de 17-jarige Thijmen. Voor beiden een grote schrik, maar Romy wil het kindje absoluut houden.

Om zich voor te bereiden op het moederschap trekt ze weer in bij haar moeder en stiefvader. Haar familie en vrienden zijn zo blij, dat de zwangere Romy ondertussen de naam van het kindje op iedereen heeft getatoeëerd. Romy is erg bang voor de bevalling en is vastberaden om thuis te bevallen met al haar familie en vrienden dichtbij. Gelukkig is daar Nienke Plas om haar bij te staan in deze spannende tijd.

'Vier Handen Op Eén Buik', dinsdag 3 oktober om 20.20 uur bij BNNVARA op NPO 3.