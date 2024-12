Vier dit jaar 'Kerst met de Bauers' op NPO 1

Foto: AVROTROS - © Woods Fotografie 2024

Het afgelopen jaar was een bewogen jaar voor de familie Bauer. Niet alleen de serie 'De Bauers: 20 jaar later' was een groot succes, ook gaf Frans na veel voorbereiding, eindelijk weer twee concerten in het voor hem zo geliefde Ahoy.